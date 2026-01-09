Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε δύο 26χρονους για διακίνηση ναρκωτικών
Επ' αυτοφώρω συλλήψεις για αλισβερίσι ναρκωτικών στο Ρέθυμνο
Στη σύλληψη δύο νεαρών ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026. Οι δύο 26χρονοι, ένας ημεδαπός και ένας υπήκοος Πακιστάν, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς τη στιγμή που πραγματοποιούσαν αλισβερίσι ναρκωτικών.
