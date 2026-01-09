Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε δύο 26χρονους για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη δύο νεαρών ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026. Οι δύο 26χρονοι, ένας ημεδαπός και ένας υπήκοος Πακιστάν, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς τη στιγμή που πραγματοποιούσαν αλισβερίσι ναρκωτικών.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας