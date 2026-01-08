Ρέθυμνο: Η κραυγή αγωνίας των παραγωγών της λαϊκής αγοράς
Από χθες προσωρινή αναστολή της πανελλαδικής απεργίας
Στη λαϊκή αγορά της Πέμπτης στο Ρέθυμνο, βρέθηκε η κάμερα του DayNight με σκοπό να μιλήσει να μιλήσει με τους παραγωγούς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα αλλά και για τις επαφές με την κυβέρνηση που έχουν γίνει και ποιες είναι οι εξελίξεις.
