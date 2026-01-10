Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Ξινιάδα Δομοκού

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ με επίκεντρο στην Ξινιάδα Δομοκού, σημειώθηκε τα ξημερώματα, σήμερα Σάββατο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:53 το πρωί και είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολιά - νοτιοανατολικά της Ξυνιάδας Δομοκού, στη Στερεά Ελλάδα. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11,4 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο σεισμός είχε μικρή διάρκεια, αλλά συνοδεύτηκε από δυνατό θόρυβο, ξυπνώντας το σύνολο των κατοίκων των Δήμων Λαμιέων, Δομοκού και Μακρακώμης. Γενικά έγινε αισθητός σε όλη τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και την Καρδίτσα, ενώ αναφορές, σύμφωνα με το lamiareport.gr, έγιναν ακόμη και από περιοχές όπως το Αγρίνιο και την Πάτρα.