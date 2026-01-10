Volvo EX60: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 810 χιλιομέτρων

Χάρη στο νέο ηλεκτρικό σύστημα 800 volt, το EX60 μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά σε ταχυφορτιστή 400 kW.

Newsbomb

Volvo EX60: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 810 χιλιομέτρων
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Volvo ανεβάζει τον πήχη στην ηλεκτροκίνηση με το νέο EX60, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που υπόσχεται να βάλει τέλος στο άγχος της αυτονομίας.

Με έως και 810 χιλιόμετρα με μία φόρτιση στην τετρακίνητη έκδοση AWD, το EX60 προσφέρει –σύμφωνα με την εταιρεία– τη μεγαλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι άμυνές του στον ΛεΜπρον έφεραν τον θρίαμβος των Μπακς επί των Λέικερς!

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 200 εκατ. λίρες για προετοιμασία ενόπλων δυνάμεων για την Ουκρανία - Πώς αντιδρά η Ρωσία

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κουνούπια και τον χειμώνα: Πώς οι θερμότερες θερμοκρασίες παρατείνουν την παρουσία τους και ευνοούν την εξάπλωσή τους σε νέες περιοχές

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Πήγε για αφαίρεση κύστης και... γέννησε μωρό που αναπτυσσόταν έξω από τη μήτρα της

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Ξινιάδα Δομοκού

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo EX60: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 810 χιλιομέτρων

07:59ΚΟΣΜΟΣ

«Νύχτα αποκάλυψης» η Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά: «Κραυγές μέσα στο κρύο, μυρωδιά καμένου» - Νέες μαρτυρίες για τη φονική πυρκαγιά

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

07:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Αγωνία για Μόρις, θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις το Σάββατο (10/01)

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Δεκάδες οι δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών, δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Kia παρουσίασε το EV2, το πιο μικρό των ηλεκτρικών της

07:27ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Δευτέρα για το Ουκρανικό

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ενώπιον της Ανακρίτριας ξανά οι δύο 22χρονοι για το διπλό φονικό - Τα νέα ερωτήματα

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: ταλαιπωρία για 1.641 επιβάτες – Δεν έδεσαν λόγω κακοκαιρίας τα Knossos και Festos Palace

07:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/01): Πού θα δείτε Ατρόμητος – Ολυμπιακός, Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

07:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επιστροφή στη δράση με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

07:00LIFESTYLE

Survivor: Η ώρα της πρεμιέρας – Οι 24 παίκτες και οι μεγάλες προσδοκίες

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ «επενδύει» στην ενέργεια: Η μεγάλη καμπάνια και η σύνδεση με τους αγρότες

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι μισοί Ευρωπαίοι ψάχνουν νέα δουλειά, αλλά 4 στους 5 δεν νιώθουν έτοιμοι

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο πρωθυπουργός στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη στην Ελλάδα: Αυτό είναι το στέλεχος που «θερίζει» – Υψηλός πυρετός και βαριά συμπτώματα – Η έκκληση των γιατρών

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mega συμφωνία ΕΕ - Mercosur: Το μεγάλο παζάρι - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι - Ποιοι πανηγυρίζουν και ποιοι πληρώνουν το τίμημα

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «πολικό express» έφτασε - Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Κατακόρυφη πτώση του θερμομέτρου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Ξινιάδα Δομοκού

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου», λέει ο αδελφός των δύο κοριτσιών - Τα πρώτα λόγια των θυμάτων

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Δεκάδες οι δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών, δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Τρία μέτρα προστασίας των Ελλήνων παραγωγών - Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «φλέγεται»: 13η νύχτα διαδηλώσεων - Σκληραίνει την στάση του το καθεστώς και προχωρά σε «εκκαθαρίσεις» περιοχών - Άνοιξαν πυρ στην Τεχεράνη - Κόντρα με τις ΗΠΑ

07:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επιστροφή στη δράση με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

07:00LIFESTYLE

Survivor: Η ώρα της πρεμιέρας – Οι 24 παίκτες και οι μεγάλες προσδοκίες

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :15 ημερών έγκυος φέρεται να ήταν 18χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που ξυλοκόπησε τον 17χρονο – «Υπάρχουν και άλλοι δράστες», λέει ο δικηγόρος του

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ενώπιον της Ανακρίτριας ξανά οι δύο 22χρονοι για το διπλό φονικό - Τα νέα ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ