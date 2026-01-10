Η Kia παρουσίασε το EV2, το πιο μικρό των ηλεκτρικών της
Με μήκος περίπου τεσσάρων μέτρων, έχει σχεδιαστεί για αστική χρήση
Η Kia παρουσίασε επίσημα στην Έκθεση των Βρυξελλών, το EV2, το νέο, ηλεκτρικό B-SUV της που είναι ταυτόχρονα και το πιο προσιτό οικονομικά. Το EV2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ θα κατασκευάζεται και στην Ευρώπη.
Προκειμένου το EV2 να ξεχωρίσει στη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία αυτοκινήτων στην Ευρώπη συνδυάζει κόμπακτ εξωτερικές διαστάσεις με αυξημένη πρακτικότητα και τεχνολογία που έρχεται απευθείας από το πιο μεγάλα και πιο ακριβά EVs της Kia.
