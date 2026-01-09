Ηλεία: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος ανατρέπει αυτοκίνητο στο Γιαννιτσοχώρι – Δείτε βίντεο

Ασύλληπτη είναι η εικόνα που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου, με το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου και την ανατροπή αυτοκινήτου το πρωί της Πέμπτης (08/01), στην Ηλεία.

Το βίντεο δείχνει πώς ο ανεμοστρόβιλος… σηκώνει στον αέρα το αυτοκίνητο και το αφήνει αναποδογυρισμένο πάνω στον δρόμο.

Η οδηγός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο, το σοκ ήταν ισχυρό.

Δείτε το βίντεο: