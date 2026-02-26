Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (26/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
26/2/2026 7:30:00 πμ
26/2/2026 1:00:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ, ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
1228
Συντήρηση
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
27
Κατασκευές
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 11:00:00 πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΥΒΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΕΙΑΣ
125
Κατασκευές
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΝΟ 3 - 5 έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
190
Κατασκευές
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΑΥΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ έως κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ απο κάθετο: Ε. ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
221
Λειτουργία
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 12:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Π.ΜΕΛΑ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΡΟΔΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΔΑΒΑΚΗ
130
Εξυπηρέτηση τρίτων
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 12:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΑΚΡΙΤΑ ΔΙΓΕΝΗ έως κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΜΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
199
Κατασκευές
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 1:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ
126
Κατασκευές
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ έως κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 2:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
180
Κατασκευές
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 2:00:00 μμ
ΑΙΓΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΧΕΙΑ ΡΑΧΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Συντήρηση
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 3:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΚΑΡΕΛΛΑΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΓΚΟΥΡΑ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΗ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ.
1576
Λειτουργία
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - ΚΡΗΝΗΣ - ΝΑΞΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΥΠΑΤΙΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
377
Λειτουργία
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - ΚΡΗΝΗΣ - ΝΑΞΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΥΠΑΤΙΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
377
Λειτουργία
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
127
Κατασκευές
26/2/2026 8:00:00 πμ
26/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΑΝΣΕΝ.
166
Κατασκευές
26/2/2026 9:00:00 πμ
26/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΙΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΚΑΤΑΙΟΥ ΝΟ 42 απο κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
194
Κατασκευές
26/2/2026 10:00:00 πμ
26/2/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ ΝΟ 98 έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
177
Κατασκευές
26/2/2026 10:00:00 πμ
26/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι.ΦΩΚΑ.
165
Κατασκευές
26/2/2026 10:30:00 πμ
26/2/2026 3:30:00 μμ
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ
ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο.Α.Κ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
2
Συντήρηση
26/2/2026 11:30:00 πμ
26/2/2026 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΥΡΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΨΕΛΗΣ απο κάθετο: ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΟΡΓΙΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
220
Λειτουργία
26/2/2026 12:00:00 μμ
26/2/2026 2:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ
178
Κατασκευές
26/2/2026 12:00:00 μμ
26/2/2026 3:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΜΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΓΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΓΚΙΩΝΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΒΕΡΜΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΚΙΩΝΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΒΕΡΜΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
181
Κατασκευές
26/2/2026 12:00:00 μμ
26/2/2026 4:30:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
3
Συντήρηση