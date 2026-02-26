Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (26/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (26/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

26/2/2026 7:30:00 πμ

26/2/2026 1:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ, ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ

1228

Συντήρηση

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

27

Κατασκευές

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 11:00:00 πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΥΒΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΕΙΑΣ

125

Κατασκευές

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΝΟ 3 - 5 έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

190

Κατασκευές

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΤΑΥΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ έως κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ απο κάθετο: Ε. ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

221

Λειτουργία

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 12:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Π.ΜΕΛΑ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΡΟΔΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΔΑΒΑΚΗ

130

Εξυπηρέτηση τρίτων

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΑΚΡΙΤΑ ΔΙΓΕΝΗ έως κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΜΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

199

Κατασκευές

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 1:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ

126

Κατασκευές

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ έως κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 2:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

180

Κατασκευές

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 2:00:00 μμ

ΑΙΓΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΧΕΙΑ ΡΑΧΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Συντήρηση

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 3:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΚΑΡΕΛΛΑΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΓΚΟΥΡΑ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΗ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ.

1576

Λειτουργία

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - ΚΡΗΝΗΣ - ΝΑΞΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΥΠΑΤΙΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

377

Λειτουργία

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - ΚΡΗΝΗΣ - ΝΑΞΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΥΠΑΤΙΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

377

Λειτουργία

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

127

Κατασκευές

26/2/2026 8:00:00 πμ

26/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΑΝΣΕΝ.

166

Κατασκευές

26/2/2026 9:00:00 πμ

26/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΙΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΚΑΤΑΙΟΥ ΝΟ 42 απο κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

194

Κατασκευές

26/2/2026 10:00:00 πμ

26/2/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ ΝΟ 98 έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

177

Κατασκευές

26/2/2026 10:00:00 πμ

26/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι.ΦΩΚΑ.

165

Κατασκευές

26/2/2026 10:30:00 πμ

26/2/2026 3:30:00 μμ

Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο.Α.Κ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ

2

Συντήρηση

26/2/2026 11:30:00 πμ

26/2/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΥΡΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΨΕΛΗΣ απο κάθετο: ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΟΡΓΙΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

220

Λειτουργία

26/2/2026 12:00:00 μμ

26/2/2026 2:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

178

Κατασκευές

26/2/2026 12:00:00 μμ

26/2/2026 3:00:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΜΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΓΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΓΚΙΩΝΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΒΕΡΜΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΚΙΩΝΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΒΕΡΜΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

181

Κατασκευές

26/2/2026 12:00:00 μμ

26/2/2026 4:30:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ

3

Συντήρηση

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Έστελνα φωτογραφίες του παιδιού μου σε άλλους γιατρούς, γιατί έλειπε η παιδίατρος

09:14LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

09:05LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή - Το διάγραμμα των πυρών στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε 24χρονη

08:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

08:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό συμβούλιο: Στο τραπέζι οι ενεργειακές συμφωνίες με την Chevron

08:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προσφέρουν για πρώτη φορά προξενικές υπηρεσίες σε ισραηλινό οικισμό εποίκων στη Δυτική Όχθη - Για «επικίνδυνο προηγούμενο» κάνει λόγο η Χαμάς

08:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο - Διμερείς σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ και Ιράν στην ατζέντα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή για τα επεισόδια στη Νίκαια ο πρόεδρος του Ιωνικού και δύο οπαδοί της ομάδας

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Υπερδιπλασιάστηκαν οι πωλήσεις μοτοσικλετών μέσα σε 5 χρόνια - Γραφήματα

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο: Την ενοχή του δράστη πρότεινε η Εισαγγελέας - Σήμερα η απόφαση

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Μεγάλες ζημιές στο παραλιακό μέτωπο

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Παραμένει δύσκολη η κατάσταση στα Λάβαρα - Φοβούνται τις βροχές οι κάτοικοι

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Κιμ Γιονγκ Ουν προς την Ουάσιγκτον: Η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να «τα πάει καλά» με τις ΗΠΑ αν σεβαστούν την πυρηνική ισχύ μας

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε 95 πόλεις της Ελλάδας και 25 του εξωτερικού το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mitsuoka Ryugi: Ένα Toyota με βρετανικό, αριστοκρατικό στιλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν είναι κάτι σοβαρό μας έλεγε», λέει η μητέρα - «Ήμουν σε άδεια», είπε η παιδίατρος

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στις μουσουλμάνες βουλευτές που διέκοψαν την ομιλία του: «Μπείτε σε μια βάρκα μαζί με τον Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο: Την ενοχή του δράστη πρότεινε η Εισαγγελέας - Σήμερα η απόφαση

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Υπερδιπλασιάστηκαν οι πωλήσεις μοτοσικλετών μέσα σε 5 χρόνια - Γραφήματα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα δύο σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Στο τέλος Μαρτίου η απόφαση

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή - Το διάγραμμα των πυρών στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Η αναφορά στους Ινδούς λογχοφόρους που κατατρόπωσαν τους Οθωμανούς - Τι έγινε στην μάχη της Χάιφα

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Θανατηφόρο τροχαίο – 69χρονος παρασύρθηκε από όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε 24χρονη

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν: Πάνω από 2.000 κινεζικά πλοία κοντά στην Ιαπωνία

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ