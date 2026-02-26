Europa League: Όλα για όλα σε «πράσινο» και «ασπρόμαυρο» φόντο

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίζουν το… τελευταίο τους χαρτί, καθώς στις αποψινές ρεβάνς κρίνεται το αν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη – Αουτσάιντερ οι ελληνικές ομάδες, όμως έχουν την ικανότητα να τα καταφέρουν.

Newsbomb

Europa League: Όλα για όλα σε «πράσινο» και «ασπρόμαυρο» φόντο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μεγάλη μέρα για τις ευρωπαϊκές βλέψεις Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, έφτασε. «Πράσινοι» και «ασπρόμαυροι» αγωνίζονται μακριά από την Ελλάδα, με μοναδικό σκοπό τα αποτελέσματα που θα τους δώσουν το εισιτήριο για τους «16» του Europa League. Με τις πιθανότητες να είναι διαφορετικές, αλλά και στις δύο περιπτώσεις οι ελληνικές ομάδες δεν είναι το φαβορί του ζευγαριού πλέον.

Την αρχή κάνει ο Παναθηναϊκός στις 19:45. Το «τριφύλλι» φιλοξενείται από την αήττητη Βικτόρια Πλζεν, στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ. Κατά συνέπεια για πρόκριση πρέπει να νικήσει η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, ή να πάει ισόπαλο ως τα πέναλτι και να προκριθεί εκεί.

Οι Τσέχοι δεν έχουν χάσει από κανέναν φέτος, στοιχείο που φανερώνει τη δυσκολία του «πράσινου» εγχειρήματος. Κι όλα αυτά εν μέσω προβλημάτων, καθώς από τη μία επέστρεψε ο Πελίστρι, όμως ο Πάλμερ-Μπράουν είναι σημαντική απώλεια για το «τριφύλλι». Το οποίο έχει σε εξαιρετική κατάσταση τον Ανδρέα Τεττέι.

Στις 22:00 ακόμη δυσκολότερο έργο έχει ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» δοκιμάζεται στο Βίγκο από την φορμαρισμένη τον τελευταίο καιρό Θέλτα. Η ομάδα της Γαλικίας έχει «προίκα» τη νίκη της με 2-1 στην Τούμπα, οπότε η ελληνική ομάδα θέλει επικράτηση με δύο γκολ για να περάσει, ή νίκη με ένα τέρμα για να φτάσει ως τα πέναλτι και να περάσει εκεί.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει να αντιμετωπίσει τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα ειδικά στη μεσοεπιθετική γραμμή. Εκεί δεν θα έχει Κωνσταντέλια, Πέλκα, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς αλλά και τον τιμωρημένο Ζίβκοβιτς. Παράλληλα, εκτός είναι οι Μεϊτέ, Παβλένκα, Λόβρεν.

19:45 Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 3

22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ ANT1 και Cosmote Sport 4

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (26/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τον πόλεμο τι; Τα 4 σενάρια-φωτιά για την επόμενη ημέρα του Ιράν και το δίλημμα Τραμπ

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα δύο σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Στο τέλος Μαρτίου η απόφαση

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στην τοποθέτηση του αγωγού «βλέπει» το πόρισμα του ΕΜΠ

07:20ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου – 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η αντιπαράθεση για τα πορίσματα των κομμάτων

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη στους πολίτες του Έβρου: «Ξέρω τα προβλήματά σας, να μας έχετε εμπιστοσύνη»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν είναι κάτι σοβαρό μας έλεγε», λέει η μητέρα - «Ήμουν σε άδεια», είπε η παιδίατρος

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Διαπραγματεύσεις Τεχεράνης - Ουάσιγκτον υπό τη σκιά δύο αεροπλανοφόρων - Τι δυνάμεις συγκεντρώνουν οι ΗΠΑ γύρω από το Ιράν

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τις εγγραφές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (26/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Φεβρουαρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Όλα για όλα σε «πράσινο» και «ασπρόμαυρο» φόντο

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (53η κλήρωση)

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Με ψύχρα θα μας υποδεχτεί ο Μάρτιος

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:36ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο και σε άλλες μεγάλες πόλεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν είναι κάτι σοβαρό μας έλεγε», λέει η μητέρα - «Ήμουν σε άδεια», είπε η παιδίατρος

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Θανατηφόρο τροχαίο – 69χρονος παρασύρθηκε από όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στις μουσουλμάνες βουλεύτριες που διέκοψαν την ομιλία του: «Μπείτε σε μια βάρκα μαζί με τον Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Η αναφορά στους Ινδούς λογχοφόρους που κατατρόπωσαν τους Οθωμανούς - Τι έγινε στην μάχη της Χάιφα

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Όλα για όλα σε «πράσινο» και «ασπρόμαυρο» φόντο

07:20ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου – 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Διαπραγματεύσεις Τεχεράνης - Ουάσιγκτον υπό τη σκιά δύο αεροπλανοφόρων - Τι δυνάμεις συγκεντρώνουν οι ΗΠΑ γύρω από το Ιράν

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κλειστός επ' αόριστον ο δρόμος στην Κλεισούρα μετά τις συνεχείς κατολισθήσεις

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοίο γύρω από το Ιράν - Εγκατέλειψε το λιμάνι του Μπαχρέιν ο 5ος στόλος - Το ίδιο είχε κάνει και πριν τα χτυπήματα του καλοκαιριού

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Με ψύχρα θα μας υποδεχτεί ο Μάρτιος

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (53η κλήρωση)

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τις εγγραφές

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη - Ποιοι συμμετέχουν

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη στους πολίτες του Έβρου: «Ξέρω τα προβλήματά σας, να μας έχετε εμπιστοσύνη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ