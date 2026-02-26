Europa League: Όλα για όλα σε «πράσινο» και «ασπρόμαυρο» φόντο

Η μεγάλη μέρα για τις ευρωπαϊκές βλέψεις Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, έφτασε. «Πράσινοι» και «ασπρόμαυροι» αγωνίζονται μακριά από την Ελλάδα, με μοναδικό σκοπό τα αποτελέσματα που θα τους δώσουν το εισιτήριο για τους «16» του Europa League. Με τις πιθανότητες να είναι διαφορετικές, αλλά και στις δύο περιπτώσεις οι ελληνικές ομάδες δεν είναι το φαβορί του ζευγαριού πλέον.

Την αρχή κάνει ο Παναθηναϊκός στις 19:45. Το «τριφύλλι» φιλοξενείται από την αήττητη Βικτόρια Πλζεν, στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ. Κατά συνέπεια για πρόκριση πρέπει να νικήσει η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, ή να πάει ισόπαλο ως τα πέναλτι και να προκριθεί εκεί.

Οι Τσέχοι δεν έχουν χάσει από κανέναν φέτος, στοιχείο που φανερώνει τη δυσκολία του «πράσινου» εγχειρήματος. Κι όλα αυτά εν μέσω προβλημάτων, καθώς από τη μία επέστρεψε ο Πελίστρι, όμως ο Πάλμερ-Μπράουν είναι σημαντική απώλεια για το «τριφύλλι». Το οποίο έχει σε εξαιρετική κατάσταση τον Ανδρέα Τεττέι.

Στις 22:00 ακόμη δυσκολότερο έργο έχει ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» δοκιμάζεται στο Βίγκο από την φορμαρισμένη τον τελευταίο καιρό Θέλτα. Η ομάδα της Γαλικίας έχει «προίκα» τη νίκη της με 2-1 στην Τούμπα, οπότε η ελληνική ομάδα θέλει επικράτηση με δύο γκολ για να περάσει, ή νίκη με ένα τέρμα για να φτάσει ως τα πέναλτι και να περάσει εκεί.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει να αντιμετωπίσει τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα ειδικά στη μεσοεπιθετική γραμμή. Εκεί δεν θα έχει Κωνσταντέλια, Πέλκα, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς αλλά και τον τιμωρημένο Ζίβκοβιτς. Παράλληλα, εκτός είναι οι Μεϊτέ, Παβλένκα, Λόβρεν.

19:45 Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 3

22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ ANT1 και Cosmote Sport 4