Στη φυλακή για τα επεισόδια στη Νίκαια ο πρόεδρος του Ιωνικού και δύο οπαδοί της ομάδας

Με ποινή φυλάκισης έξι μηνών καταδικάστηκε ο πρόεδρος του Ιωνικού, Γιάννης Τσιριγώτης, καθώς και δύο οπαδοί της ομάδας, για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα σε αναμέτρηση Κηφισιά-ΟΦΗ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οπαδοί του Ιωνικού είχαν εισβάλει στις εξέδρες όπου βρίσκονταν οι οπαδοί των Κρητικών και ξεκίνησαν επεισόδια. Το συμβάν είχε λάβει χώρα στις 15 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο 20ό λεπτό του αγώνα ομάδα περίπου 20 ατόμων που έφεραν διακριτικά του Ιωνικού εισήλθαν στο γήπεδο από τη θύρα 1 και ενεπλάκησαν σε έντονες αντεγκλήσεις και διαπληκτισμούς με τους φιλάθλους του ΟΦΗ. Οι αστυνομικοί διμοιρίας των ΜΑΤ επενέβησαν και τότε οπαδός του Ιωνικού που χθες καταδικάστηκε από το αυτόφωρο άρχισε να βρίζει τους αστυνομικούς και κινήθηκε για να τους χτυπήσει. Σχεδόν ταυτόχρονα, ομάδα περίπου 10 ατόμων από τους οπαδούς του Ιωνικού επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών και άρχισαν να πετούν διάφορα αντικείμενα, από μπουκάλια με νερό μέχρι καθίσματα που ξήλωσαν από την κερκίδα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν συνολικά σε έξι προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων ήταν ο πρόεδρος της ομάδας του Ιωνικού, Γιάννης Τσιριγώτης, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διαδικασία της προσαγωγής του, ήταν σε κατάσταση εκτός εαυτού. Ενώ του έγιναν συστάσεις να ηρεμήσει, εκείνος έσπρωξε τον αστυνομικό.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την αθλητική βία, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κ.α.

Το χθεσινό δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης έξι μηνών, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, κι έτσι οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή για να εκτίσουν τις ποινές τους.