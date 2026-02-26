Νίκος Μακρόπουλος: Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο τραγουδιστής
Η κατάσταση της υγείας του Νίκου Μακρόπουλου χειροτέρεψε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Νίκος Μακρόπουλος με χθεσινή ανακοίνωση να κάνει λόγο πως οι προγραμματισμένες του εμφανίσεις (27/28 Φεβρουαρίου) στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται με τον Γιώργο Σαμπάνη να ακυρώνονται λόγω προβλήματος υγείας.
Σύμφωνα με την εκπομπή Happy Day ο τραγουδιστής νοσεί με πνευμονία. Το προηγούμενο διάστημα νοσηλεύτηκε με πνευμονία αλλά βγήκε από το νοσοκομείο παίρνοντας ισχυρή αντιβίωση όμως το τριήμερο χειροτέρεψε η κατάσταση και κρίθηκε απαραίτητο να μείνει τις επόμενες ημέρες στο σπίτι για να αναρρώσει πλήρως.
Σημειώνεται πως το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και είχε διασωληνωθεί στη ΜΕΘ με πνευμονία και η Σία Κοσιώνη
Η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα social media, ο Νίκος Μακρόπουλος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που δεν του επιτρέπει να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις.
«Με λύπη, σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός» αναφέρεται στο post του νυχτερινού καταστήματος στο facebook.