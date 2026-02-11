Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

Στο νοσοκομείο βρέθηκε ξανά σήμερα, 11 Φεβρουαρίου η Σία Κοσιώνη, ωστόσο αυτή τη φορά πρόκειται για προγραμματισμένο επανέλεγχο και όχι για κάποια επιδείνωση της υγείας της, όπως ανέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η δημοσιογράφος είχε νοσηλευτεί με σοβαρή πνευμονία από πνευμονιόκοκκο, μια ιδιαίτερα βαριά κατάσταση, όπως έχει χαρακτηριστεί, που μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές. Έπειτα από πολυήμερη παραμονή στο νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο και πλέον βρίσκεται στο σπίτι της - σήμερα συμπληρώνει έξι ημέρες εκτός νοσηλείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1, η κατάστασή της παρουσιάζει σαφή βελτίωση και «πηγαίνει πολύ καλύτερα». Ωστόσο, οι γιατροί έχουν συστήσει συστηματική παρακολούθηση, καθώς σε περιπτώσεις τόσο σοβαρής πνευμονίας απαιτείται τακτικός έλεγχος των πνευμόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχει παραμείνει κάποιο υπόλειμμα φλεγμονής ή άλλη επιπλοκή.

https://www.instagram.com/p/DUaL2QqDGQb/

Η ίδια, σε πρόσφατη ανάρτησή της, είχε αναφερθεί στις δυσκολίες και τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να συνοδεύουν μια τέτοια λοίμωξη, γεγονός που εξηγεί και τη συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην οποία υποβάλλεται.

