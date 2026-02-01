Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος αλλά τα καταφέραμε», λέει για την περιπέτεια υγείας της

Η Σία Κοσιώνη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Η δημοσιογράφος περιμένει τα αποτελέσματα των νέων ιατρικών εξετάσεων που θα κάνει, για να μάθει αν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της.

Εν αναμονή λοιπόν των αποτελεσμάτων των εξετάσεών της, η Σία Κοσιώνη το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο instagram, στην οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε».

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μεταφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και εισήχθη αμέσως στη ΜΕΘ.

