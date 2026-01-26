Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την ΜΕΘ η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ
Εξήλθε από την ΜΕΘ η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η οποία είχε προσβληθεί από το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου
Ευχάριστα είναι τα νέα από το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν που αφορά στη δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη, η οποία ύστερα από βραχεία νοσηλεία στην ΜΕΘ, βγήκε από την εντατική και νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο.
Η Σία Κοσιώνη διακομίσθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο την προηγούμενη Πέμπτη (22/1), ωστόσο, εκεί κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσηλεία της, καθώς είχε εμφανίσει έντονη δύσπνοια.
Οι θεράποντες ιατροί έκριναν σκόπιμη την εισαγωγή την στην ΜΕΘ έτσι ώστε να βρίσκεται σε προστατευμένο περιβάλλον, καθώς είχε προσβληθεί από το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου.
Η λοίμωξη αντιμετωπίστηκε και σήμερα βγήκε από την μονάδα εντατικής θεραπείας, και νοσηλεύεται πλέον σε απλό θάλαμο.