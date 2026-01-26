Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την ΜΕΘ η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ

Τhe King and Queen of the Netherlands visit the World Press Photo Exhbition at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, in Athens, on Nov. 1, 2022 / Eπίσκεψη του Βασιλιάς της Ολλανδίας Willem-Alexander και της Βασίλισσας Maxima στο Πολιτιστικό Κέντρο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ξενάγηση στην έκθεση World Press Photo, στην Αθήνα, 1 Νοεμβρίου, 2022

Ευχάριστα είναι τα νέα από το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν που αφορά στη δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη, η οποία ύστερα από βραχεία νοσηλεία στην ΜΕΘ, βγήκε από την εντατική και νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο.

Η Σία Κοσιώνη διακομίσθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο την προηγούμενη Πέμπτη (22/1), ωστόσο, εκεί κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσηλεία της, καθώς είχε εμφανίσει έντονη δύσπνοια.

Οι θεράποντες ιατροί έκριναν σκόπιμη την εισαγωγή την στην ΜΕΘ έτσι ώστε να βρίσκεται σε προστατευμένο περιβάλλον, καθώς είχε προσβληθεί από το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου.

Η λοίμωξη αντιμετωπίστηκε και σήμερα βγήκε από την μονάδα εντατικής θεραπείας, και νοσηλεύεται πλέον σε απλό θάλαμο.