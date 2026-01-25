Εκτός κινδύνου στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη - Πόσες μέρες θα νοσηλευτεί στο νοσοκομείο

Μία δύσκολη δοκιμασία με την υγεία της βιώνει η Σία Κοσιώνη, η οποία νοσηλεύεται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα στη ΜΕΘ με πνευμονία.

Η newscaster του ΣΚΑΪ έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και νοσηλεύεται προληπτικά στην εντατική εκτός κινδύνου, όπου παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η ίδια θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον 15 ημέρες, ακόμα και αν βγει από τη ΜΕΘ.

Την Πέμπτη (22/1) η δημοφιλής παρουσιάστρια ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να παραστεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου πήγε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε χαμηλό οξυγόνο.

