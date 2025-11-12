Σία Κοσιώνη: Η συγκινητική ανάρτηση για το θεατρικό της ντεμπούτο - «Δοκίμασα τα όριά μου»

Το θεατρικό της ντεμπούτο στην παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλοι» που διοργανώνει η θεατρική ομάδα ΘΕ.ΑΣ.Υ στο Κολλέγιο Αθηνών έκανε η Σία Κοσίωνη.

Η δημοσιογράφος άφησε για λίγο τον ρόλο της ως newscaster του ΣΚΑΪ και βίωσε μία διαφορετική εμπειρία δοκιμάζοντας τον εαυτό και τα όριά της.

Οι παραστάσεις ολοκληρώθηκαν χθες Τρίτη 11 Νοεμβρίου και η Σία Κοσιώνη έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε με το κοινό τις σκέψεις και τα συναισθήματά της.

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη

«Χθες έκλεισε η αυλαία του "Παραδοσιακώς Ακατάλληλο" και μαζί μιας εμπειρίας αναπάντεχης, μοναδικής και απολύτως ευεργετικής για μένα. Δοκίμασα τον εαυτό μου και τα όριά μου σε κάτι εντελώς διαφορετικό, έμαθα νέα πράγματα, ανακάλυψα τη μαγεία του κόσμου του θέατρου, μα, το πιο σημαντικό είναι ότι γνώρισα αυτή την υπέροχη παρέα της @theatrikisymmaxia του τρομερού presidente μας @antonisvourakis.

Πίστευα ότι από μια ηλικία και μετά δύσκολα κάνεις νέους φίλους. Διαψεύσθηκα πανηγυρικά. Τους ευχαριστώ από καρδιάς κάθε έναν ξεχωριστά, μα ιδιαιτέρως τον @george_lebesis που πάντα ανακαλύπτει τρόπους να με… "ξεβολεύει". Όλοι μαζί ευχαριστούμε όλους εσάς που στηρίξατε αυτή την προσπάθεια και μαζί τη Γαλιλαία. Το χειροκρότημα σας και το γέλιο σας θα αντηχεί για καιρό στα αυτιά μας! Βαθιά υπόκλιση λοιπόν και… εις το επανιδείν!», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram η Σία Κοσιώνη.

https://www.instagram.com/p/DQ9TATQjKJa/

Τα έσοδα της παράστασης θα αποδοθούν στο Ίδρυμα Γαλιλαία – Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας.

