Σία Κοσιώνη: Από τα δελτία ειδήσεων στη σκηνή του θεάτρου

Η γνωστή δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη ετοιμάζεται για μια διαφορετική εμφάνιση, αυτή τη φορά όχι μπροστά σε κάμερα, αλλά μπροστά σε κοινό. Θα συμμετάσχει στην παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο», που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της δημοσιογράφου.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Ολόκληρη η ανάρτηση της δημοσιογράφου:

«Στο σανίδι για καλό σκοπό! Μια πρόσκληση απροσδόκητη σε ένα έργο «Παραδοσιακώς ακατάλληλο»! Ευχαριστώ από καρδιάς την θεατρική ομάδα ΘΕΑ.ΣΥ. για την ευκαιρία να ζήσω αυτήν τη μοναδική εμπειρία! Εύχομαι να τους δικαιώσω! Θα σας περιμένουμε 7-11 Νοεμβρίου στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών για… γέλιο μέχρι δακρύων! Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της «Γαλιλαίας», της πρότυπης μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας που παρέχει ολοκληρωμένες και δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο και νόσο του κινητικού νευρώνα».