Κατερίνα Καινούργιου: «Ο άνδρας μου τρελάθηκε όταν έμαθε ότι περιμένει κόρη»

Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον αγαπημένο της Παναγιώτη Κουτσουμπή, και δεν έχασε ευκαιρία να αναφερθεί για ακόμη μια φορά στην κορούλα που περιμένει, μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η παρουσιάστρια του Alpha μίλησε για τη χαρά και τον ενθουσιασμό του συντρόφου της όταν έμαθε το φύλο του μωρού τους, αποκαλύπτοντας ότι ο Παναγιώτης ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος και ευτυχισμένος όταν έμαθε πως θα αποκτήσουν κόρη.

Η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ συζητούσε με τον καλεσμένο της, Γιάννη Ζουγανέλη, τον ρώτησε με ενδιαφέρον: «Κι εσύ έχεις κόρη! Όταν έμαθες ότι περιμένεις κόρη, πώς αντέδρασες; Εμένα ο άνδρας μου τρελάθηκε, χάρηκε πάρα πολύ»

