Τηλεθέαση: Η Καινούργιου οδηγεί την κούρσα – «Τσιμπάει» νούμερα ο Λιάγκας

Κατερίνα Καινούργιου και Γιώργος Λιάγκας, χθες Τρίτη, ξεχώρισαν στους πίνακες της Nielsen και την πρωινή ζώνη.

Χαρακτηριστικά, η «Super Κατερίνα» στον ALPHA έκανε 14,1% στο σύνολο και 18,5% στο δυναμικό κοινό αποδεικνύοντας ότι το πρώτο μισό της σεζόν θα κλείσει με θετικό πρόσημο για την ίδια και το κανάλι. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 14,7% στο σύνολο και στο 13,6% στους τηλεθεατές 18-54. Ο Γιώργος Λιάγκας «τσιμπάει» νούμερα από τα θέματα της επικαιρότητας και πιέζει τον ανταγωνισμό. Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, έκανε 12,5% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του STAR, το «Breakfast@STAR» κατέγραψε 6,9% στο σύνολο και 6,6% στο δυναμικό κοινό. «Οι Αλήθειες με τη Ζήνα» σημείωσαν 9,7% και 10,3% αντίστοιχα. Στο ενημερωτικό μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 14,8% στο σύνολο και 6,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 11,2% και 6,9%. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» έκανε 8,6% και 5% αντίστοιχα.

