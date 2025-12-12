Ρεκόρ τηλεθέασης στο κανάλι της Βουλής με τον «Φραπέ»: Σχεδόν 600.000 παρακολούθησαν Εξεταστική

Το κανάλι της Βουλής σπάνια συγκεντρώνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από το τηλεοπτικό κοινό. Οι συνήθως μακροσκελείς τοποθετήσεις των πολιτικών δεν διεξάγονται υπό συνθήκες «τηλεοπτικού προϊόντος» και συνήθως τα highlights «κερδίζουν» το κοινό.

Το τελευταίο διάστημα όμως «κάτι» έχει αλλάξει: Είναι η απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει μεταβάλλει τα δεδομένα. Ενδεικτικό το γεγονός πως η χθεσινή συνεδρίαση, στην οποία προσήλθε ως μάρτυρας να καταθέσει και να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών, ο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης, έκανε ρεκόρ τηλεθέασης όλων των εποχών για το κανάλι της Βουλής.

Συνολικά, το live μέσω του hellenicparliament είχε 592.476 προβολές. Οι μοναδικές συνολικές προβολές ήταν 367.495, ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων προβολών ήταν 78.591. Ο μέγιστος αριθμός μοναδικών ταυτόχρονων προβολών ήταν 59.252. Οι τηλεθεατές που επέλεξαν μέσα στη μέρα τους να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση ξεκίνησαν να μπαίνουν από τις 09:00 το πρωί, και μέχρι και τις 19:00 το απόγευμα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένοι αριθμοί αφορούν μόνο στο live μέσα από το hellenicparliament.gr.

Η επιμονή του Γιώργου Ξυλούρη να απαντά: «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής», από τις πρώτες κιόλας ερωτήσεις που του απηύθυνε ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, μέχρι την κόντρα του με τη Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ για το αν είναι μέλος της ΝΔ ή όχι, το ότι… αρνήθηκε να δώσει τα νούμερα του Τζόκερ στον Νάσο Ηλιόπουλο της ΝΕΑΡ, ο διάλογος για τα μουστάκια και τα «κρητικά» με τον Κώστα Μπάρκα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η επεισοδιακή σε πολλά σημεία εξέταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου «κράτησαν» το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Επισημαίνεται ότι σε αυτούς τους αριθμούς των μοναδικών χρηστών της συνεδρίασης στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ της 11ης δεκεμβρίου 2025 δεν συμπεριλαμβάνονται οι θεάσεις μέσω των ενημερωτικών ιστοσελίδων όπως το newsbomb.gr και άλλοι ιστότοποι που μετέδιδαν live την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη - «Φραπέ» αλλά μόνο οι θεάσεις στο ΒουλήTV μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Βουλής των Ελλήνων www.hellenicparliament.gr.

Τα... προηγούμενα επεισόδια

Το έδαφος για το ρεκόρ, ωστόσο, είχαν προετοιμάσει άλλες συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιαίτερα εκείνες κατά τις οποίες εξετάστηκαν ως μάρτυρες η Καλλιόπη Σεμερτζίδου και ο σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίας.