ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κατάθεση του «Φραπέ», το δικαίωμα σιωπής, οι απειλές και η ακραία ένταση

Ο Γιώργος Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει επικαλούμενος διασυρμό, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη σύλληψή του για ψευδομαρτυρία και απειλές.



Κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, παραγωγού, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρωταγωνιστή τον κτηνοτρόφο Γιώργο Ξυλούρη. Η κατάθεση του μάρτυρα, ο οποίος επικαλέστηκε επανειλημμένα το «δικαίωμα σιωπής», κατέληξε σε ακραία αντιπαράθεση, καταγγελίες για απειλές και την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής για διαβίβαση των πρακτικών στον εισαγγελέα.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια»

Ο Γιώργος Ξυλούρης ξεκίνησε την κατάθεσή του με μια οργισμένη δήλωση, καταγγέλλοντας δημόσιο διασυρμό: «Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και κυρίως η οικογένειά μου, περισσότερο από τον χειρότερο εγκληματία. Δεν έχω καν το βασικό δικαίωμα να μάθω γιατί κατηγορούμαι».

Τόνισε με έμφαση ότι στο μέλλον θα αποδειχθεί πως «δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα», αλλά η «ρετσινιά» του διαρκούς εξευτελισμού δεν θα φύγει ποτέ. Δικαιολόγησε την άρνησή του να απαντήσει σε κρίσιμες ερωτήσεις, λέγοντας ότι δεν έχει πρόσβαση σε κρίσιμα έγγραφα: «Δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω, σε συνομιλίες που δεν έχω πρόσβαση, σε διαβιβαστικό της Εισαγγελίας που με αναφέρει και δεν έχω πρόσβαση».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, υπογράμμισε: «Η στάση μου δεν είναι θέμα ασέβειας αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Παρακαλώ να το σεβαστείτε».

Η σύγκρουση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η ένταση εκτοξεύθηκε στα ύψη κατά τη διάρκεια της εξέτασης από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε τη σύλληψή του για ψευδομαρτυρία.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο Ξυλούρης την απείλησε φεύγοντας από την αίθουσα, λέγοντας ότι «θα της κόψει το λαρύγγι» (καταγγελία που τέθηκε ως ερώτηση από την ίδια), ενώ ο διάλογος ξέφυγε από τα όρια του πολιτικού πολιτισμού.

Κωνσταντοπούλου: «Εγώ είμαι δικηγόρος με εμπειρία στα θέματα διαφθοράς και μαφιόζων. Τα παλικάρια, Γιώργη Ξυλούρη δεν λένε ότι δεν γνωρίζουν. Λέτε στους διαλόγους ότι θα την ξεκ@λ@σ@τε».

Ξυλούρης: «Δικαίωμα σιωπής».

Ακολούθησε σφοδρή επίθεση για τις οικονομικές δραστηριότητες, με ερωτήσεις για το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του:

Κωνσταντοπούλου: «Ο γιος σου πού τα βρήκε τα χρήματα να πάρει την Πόρσε;»

Ξυλούρης: «Δείτε τα πόθεν έσχες... Οικονομολόγος είναι, 25 χρονών κοπέλι. Πατέρας του είμαι, δεν είναι άπορος».

Παρά την επίκληση του δικαιώματος σιωπής, ο μάρτυρας επέλεξε να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Ο κ. Ξυλούρης αρνήθηκε μονολεκτικά ότι υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιβεβαίωσε συναντήσεις τόσο με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο όσο και με την υπάλληλο Παρασκευή Τυχεροπούλου, κατά της οποίας έχει κινηθεί νομικά, ζητώντας άρση απορρήτου των τηλεφωνικών τους επικοινωνιών.

Διέψευσε ότι έχει εκτάσεις εκτός Κρήτης, ωστόσο παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος του που δεν είχε καταθέσει δήλωση πόθεν έσχες.

Παραπομπή στον εισαγγελέα

Οι ακραίες συνθήκες επεκτάθηκαν και μεταξύ των βουλευτών. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στην προεδρεύουσα βουλευτή της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατηγορώντας την ότι επέτρεψε τις απειλές: «Μη σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Τον αφήνετε να απειλεί». Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, ο οποίος την κατηγόρησε για σεξιστική συμπεριφορά.

Κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, η Εξεταστική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία (με την υπερψήφιση των κυβερνητικών βουλευτών) να διαβιβαστούν άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα όλα τα πρακτικά της εξέτασης του Γιώργου Ξυλούρη, προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση πιθανού ποινικού αδικήματος, συμπεριλαμβανομένης της απείθειας. Η αντιπολίτευση, αν και συμφώνησε στην ανάγκη διερεύνησης, ζήτησε τη συνοδεία του μάρτυρα στον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.





