Δίμηνη παράταση έλαβε η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την παράταση του χρόνου των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν οι βουλευτές που τη συναποτελούν.

Περίπου 9 ώρες μετά την έναρξη της σημερινής επεισοδιακής συνεδρίασης όπου εξετάστηκε ο «Φραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Ξυλούρης, η επιτροπή συζήτησε το ζήτημα της παράτασης του χρόνου των εργασιών της.

Οι εργασίες της επιτροπής ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών, ωστόσο ο μακρύς κατάλογος των μαρτύρων δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά την αυριανή συνεδρίαση, θα εξεταστούν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης καθώς και ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος.