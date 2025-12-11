Δίμηνη παράταση έλαβε η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Τι αποφάσισαν τα μέλη
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την παράταση του χρόνου των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν οι βουλευτές που τη συναποτελούν.
Περίπου 9 ώρες μετά την έναρξη της σημερινής επεισοδιακής συνεδρίασης όπου εξετάστηκε ο «Φραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Ξυλούρης, η επιτροπή συζήτησε το ζήτημα της παράτασης του χρόνου των εργασιών της.
Οι εργασίες της επιτροπής ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών, ωστόσο ο μακρύς κατάλογος των μαρτύρων δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Κατά την αυριανή συνεδρίαση, θα εξεταστούν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης καθώς και ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:27 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 1-1 - Ημίχρονο στη Βουλγαρία
20:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο: Συνελήφθη 16χρονος με πτυσσόμενο μαχαίρι
20:14 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
EuroCup Women: Ο Παναθηναϊκός «γονάτισε» τον Ερυθρό Αστέρα
20:12 ∙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου
19:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Ο Ζίνι δεν πάει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, λένε στην Ανγκόλα
18:21 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
LIVEBLOG - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης
18:58 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Eurogroup: Αυτοί είναι οι 19 υπουργοί που ψήφισαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη
08:17 ∙ WHAT THE FACT