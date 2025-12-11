«Φραπές»: Απορρίφθηκε το αίτημα να παραπεμφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στη δικαιοσύνη

Κόντρες χωρίς τέλος στην εξεταστική

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Φραπές»: Απορρίφθηκε το αίτημα να παραπεμφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στη δικαιοσύνη
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ύστερα από μακρά συζήτηση επί του αιτήματος που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση για κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας κατά του Γιώργου Ξυλούρη για το γεγονός ότι αρνήθηκε επί της ουσίας να καταθέσει επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει καταστεί από τη Δικαιοσύνη ύποπτος.

Αρχικά, το προεδρείο επέτρεψε στον μάρτυρα να αποχωρήσει, ωστόσο στη συνέχεια μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Κατά τη διαδικασία υπήρξε μεγάλη ένταση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαιτεί από όλα τα κόμματα να λάβουν θέση τόσο επί του αιτήματος, όσο και επί της καταγγελίας της για την απειλή κατά της ζωής της.

Από την άλλη, ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε να καταδικάσουν όλα τα κόμματα τη φράση «μη σκίσεις κανά καλσόν» που είπε νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην αντιπρόεδρο της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα.


Η ψηφοφορία

Η ΝΔ πρότεινε την άμεση διαβίβαση της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε την εφαρμογή της διαδικασίας του αυτοφώρου, χωρίς σύλληψη, αλλά με αστυνομική συνοδεία του μάρτυρα στον εισαγγελέα. Ωστόσο, όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν υπέρ της εφαρμογής της διαδικασίας του αυτοφώρου με σύλληψη του μάρτυρα.

Μετά από σχετικό αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η ψηφοφορία έγινε ονομαστικά και όχι με βάση τη δεδηλωμένη, με την πρόταση της ΝΔ να επικρατεί όπως ήταν αναμενόμενο.



Νωρίτερα κατά τις εισηγήσεις τους, οι εκπρόσωποι των κομμάτων είχαν αναφέρει μεταξύ άλλων:

Μακάριος Λαζαρίδης: Η επιτροπή μας δεν έχει την εξουσία να διατάξει τη σύλληψη οποιουδήποτε μάρτυρα. Επίσης δεν έχει τη δικαιοδοσία ως σώμα να υποβάλουμε μηνυτήριες αναφορές. Αυτό μπορεί να γίνει από ένα φυσικό πρόσωπο. Ντροπή της Βουλής και της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι η κ. Κωνσταντοπούλου. Η πλειοψηφία επιθυμεί το ταχύτερο δυνατό να καθαρογραφούν τα πρακτικά. Να σταλούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για την κατά την κρίση του αξιολόγηση.

Μιλένα Αποστολάκη: Κατά την απουσία μου από την αίθουσα συνέβη ένα περιστατικό ανάμεσα στην αντιπρόεδρο κ. Συρεγγέλα και την κ. Κωνσταντοπούλου. Εκπροσωπώντας όλους τους συναδέλφους μου από το ΠΑΣΟΚ καταδικάζουμε κάθε επίθεση λεκτική, είτε έχει σεξιστικό χαρακτήρα, είτε όχι. Χατίρια δεν κάνει το ΠΑΣΟΚ και βλέπω ότι οι χωροφύλακες δεν μπορούν να αποστούν από το πολιτικό τους παρελθόν. Κατήγγειλε ότι ο εισηγητής της ΝΔ έπαιξε ρόλο μάρτυρα υπεράσπισης για τον Γιώργο Ξυλούρη. Ο συνήγορός του, έσπευσε να του αποδώσει την ιδιότητα του υπόπτου. Την ιδιότητα αυτή την αποδίδουν αποκλειστικά οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Κατά συνέπεια δεν δικαιούται να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Ο εισηγητής της ΝΔ λειτουργεί ως εντολοδόχος του Μαξίμου με στόχο την προστασία του μάρτυρα.

Βασίλης Κόκκαλης: Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Στην πρώτη κλήση δεν εμφανίστηκε ο Ξυλούρης. Τότε η πλειοψηφία απεφάσισε να σταλεί στην εισαγγελία για το αδίκημα της απείθειας. Έγιναν δεύτερες σκέψεις στο Μαξίμου και ήρθε σήμερα. Σήμερα είχαμε αντιφατική επιχειρηματολογία από τη ΝΔ. Προσπάθησαν να προσδώσουν στον Ξυλούρη την ιδιότητα του υπόπτου και ταυτόχρονα επέτρεψαν την κατάθεσή του ως μάρτυρα. [διάβασε αποσπάσματα του κανονισμού της Βουλής όπου αναφέρει ότι η Εξεταστική Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και καθώς και του Εισγγελέα πλημμελειοδικών. Δεν πρέπει να το δούμε με τη σκοπιά αν μας ικανοποίησαν οι απαντήσεις. Το ερώτημα είναι αν εκπλήρωσε το καθήκον του να καταθέσει ως μάρτυρας. Αν το έκανε, τότε πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο, δηλαδή να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.

Νάσος Ηλιόπουλος: Δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτό που ζήσαμε. Μετά από 7 ώρες κανείς δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αν ο μάρτυρας έχει κληθεί από τη δικαιοσύνη ή όχι. Δεν είναι μικρό τεχνικό ερώτημα. Πάνω σε αυτό κρίνεται αν υπήρχε ή όχι το δικαίωμα της σιωπής που ακούμε από το πρωί. Είναι σίγουρο ότι αν είχε κληθεί από τη δικαιοσύνη, δε θα βρισκόταν εδώ και θα είχε το δικαίωμα να το κάνει. Θα έπρεπε να προσβάλλει οποιοδήποτε μέλος του κοινοβουλίου. Πρέπει να υπάρξει διαδικασία αυτοφώρου. Η καταγγελία της κ. Κωνσταντοπούλου είναι πολύ σοβαρή. Με βάση αυτά που είδαμε σήμερα από τη συμπεριφορά του μάρτυρα και από αυτά που έχει καταγραφεί στις επισυνδέσεις, δεν πέφτω από τα σύννεφα με αυτά που περιγράφονται.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λυπηρό το ότι μετά από αυτή την κατάθεση αυτού του μέλους εγκληματικής οργάνωσης, οι εκπρόσωποι δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης, μίλησαν εναντίον μου. Έχουμε πρόσωπα που έχουν τα όριά τους. Είμαι εδώ για να στηρίξω τους φτωχούς αγρότες, αυτούς που κλαίνε όταν διατάσσεται η θανάτωση των ζώων τους. Δεν ήξερα ότι οι γυμνοσάλιαγκες κλαίνε (απευθυνόμενη στον Μακάριο Λαζαρίδη). Πληρούνται οι προϋποθέσεις για σύλληψη του μάρτυρα. Αν δεν είχα αντιδράσει θα είχε φύγει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:10ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Επτά νέοι θάνατοι και 104 νέες εισαγωγές από κορωνοϊό σε μια βδομάδα

19:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίμηνη παράταση έλαβε η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Politico: Η εκλογή Πιερρακάκη ολοκληρώνει την εκπληκτική ανατροπή για την Ελλάδα, η οποία πριν από 10 χρόνια ήταν έτοιμη να αποβληθεί από την ευρωζώνη

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίθεση σε πούλμαν φιλάθλων της Ράγιο Βαγιεκάνο στην Πολωνία

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Δυσχέρεια στο κέντρο της Αθήνας - Ακινητοποιημένο τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου

18:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogroup: Αυτοί είναι οι 19 υπουργοί που ψήφισαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη

18:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα μας»

18:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Χωρίς προβλήματα η άφιξη της «Ένωσης» | Παίρνουν θέση οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί

18:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης νέος επικεφαλής Eurogroup: Στις 19 Ιανουαρίου η πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Δύο σεισμοί στην Κάρπαθο 3,4 Ρίχτερ

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα να παραπεμφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στη δικαιοσύνη ο «Φραπές»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Έφοδος της Αστυνομίας σε οικισμό - Επτά συλλήψεις

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το δύσκολο ματς στην Τουρκία

18:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγχαρητήρια Τσάπαλου σε Πιερρακάκη: «Από “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης, στην κορυφή του Eurogroup»

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοφανής επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» - Τι απαντάει η βουλευτής της ΝΔ

18:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγχαρητήρια Χατζηδάκη σε Πιερρακάκη: «Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα»

18:30ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν ευθύνη για την ασφάλεια στους χώρους τους, ακόμη κι αν η φύλαξη ανήκει σε security -

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους – Θα αποκλείσουν για μία ώρα την Εθνική Οδό

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIVEBLOG - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup

18:20ΚΟΣΜΟΣ

«Αν η Mariah Carey ήταν Αιγύπτια» – Η viral εκτέλεση του “All I Want For Christmas Is You” με… ούτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIVEBLOG - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup

19:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίμηνη παράταση έλαβε η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο 28χρονος που παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό οδηγώντας χωρίς άδεια

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

18:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogroup: Αυτοί είναι οι 19 υπουργοί που ψήφισαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών: Αντιδρούν οι φοιτητές στη νέα ρύθμιση για υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό μετά το ν+2

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε» - Η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» – Δραματική προειδοποίηση από τον γ.γ. του ΝΑΤΟ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία» : Τα παιχνίδια εξουσίας και ο ύποπτος θάνατος

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

18:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα μας»

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοφανής επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» - Τι απαντάει η βουλευτής της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ