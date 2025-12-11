«Φραπές»: Απορρίφθηκε το αίτημα να παραπεμφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στη δικαιοσύνη

Ύστερα από μακρά συζήτηση επί του αιτήματος που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση για κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας κατά του Γιώργου Ξυλούρη για το γεγονός ότι αρνήθηκε επί της ουσίας να καταθέσει επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει καταστεί από τη Δικαιοσύνη ύποπτος.



Αρχικά, το προεδρείο επέτρεψε στον μάρτυρα να αποχωρήσει, ωστόσο στη συνέχεια μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης



Κατά τη διαδικασία υπήρξε μεγάλη ένταση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαιτεί από όλα τα κόμματα να λάβουν θέση τόσο επί του αιτήματος, όσο και επί της καταγγελίας της για την απειλή κατά της ζωής της.



Από την άλλη, ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε να καταδικάσουν όλα τα κόμματα τη φράση «μη σκίσεις κανά καλσόν» που είπε νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην αντιπρόεδρο της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα.



Η ψηφοφορία



Η ΝΔ πρότεινε την άμεση διαβίβαση της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε την εφαρμογή της διαδικασίας του αυτοφώρου, χωρίς σύλληψη, αλλά με αστυνομική συνοδεία του μάρτυρα στον εισαγγελέα. Ωστόσο, όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν υπέρ της εφαρμογής της διαδικασίας του αυτοφώρου με σύλληψη του μάρτυρα.



Μετά από σχετικό αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η ψηφοφορία έγινε ονομαστικά και όχι με βάση τη δεδηλωμένη, με την πρόταση της ΝΔ να επικρατεί όπως ήταν αναμενόμενο.





Νωρίτερα κατά τις εισηγήσεις τους, οι εκπρόσωποι των κομμάτων είχαν αναφέρει μεταξύ άλλων:



Μακάριος Λαζαρίδης: Η επιτροπή μας δεν έχει την εξουσία να διατάξει τη σύλληψη οποιουδήποτε μάρτυρα. Επίσης δεν έχει τη δικαιοδοσία ως σώμα να υποβάλουμε μηνυτήριες αναφορές. Αυτό μπορεί να γίνει από ένα φυσικό πρόσωπο. Ντροπή της Βουλής και της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι η κ. Κωνσταντοπούλου. Η πλειοψηφία επιθυμεί το ταχύτερο δυνατό να καθαρογραφούν τα πρακτικά. Να σταλούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για την κατά την κρίση του αξιολόγηση.



Μιλένα Αποστολάκη: Κατά την απουσία μου από την αίθουσα συνέβη ένα περιστατικό ανάμεσα στην αντιπρόεδρο κ. Συρεγγέλα και την κ. Κωνσταντοπούλου. Εκπροσωπώντας όλους τους συναδέλφους μου από το ΠΑΣΟΚ καταδικάζουμε κάθε επίθεση λεκτική, είτε έχει σεξιστικό χαρακτήρα, είτε όχι. Χατίρια δεν κάνει το ΠΑΣΟΚ και βλέπω ότι οι χωροφύλακες δεν μπορούν να αποστούν από το πολιτικό τους παρελθόν. Κατήγγειλε ότι ο εισηγητής της ΝΔ έπαιξε ρόλο μάρτυρα υπεράσπισης για τον Γιώργο Ξυλούρη. Ο συνήγορός του, έσπευσε να του αποδώσει την ιδιότητα του υπόπτου. Την ιδιότητα αυτή την αποδίδουν αποκλειστικά οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Κατά συνέπεια δεν δικαιούται να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Ο εισηγητής της ΝΔ λειτουργεί ως εντολοδόχος του Μαξίμου με στόχο την προστασία του μάρτυρα.



Βασίλης Κόκκαλης: Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Στην πρώτη κλήση δεν εμφανίστηκε ο Ξυλούρης. Τότε η πλειοψηφία απεφάσισε να σταλεί στην εισαγγελία για το αδίκημα της απείθειας. Έγιναν δεύτερες σκέψεις στο Μαξίμου και ήρθε σήμερα. Σήμερα είχαμε αντιφατική επιχειρηματολογία από τη ΝΔ. Προσπάθησαν να προσδώσουν στον Ξυλούρη την ιδιότητα του υπόπτου και ταυτόχρονα επέτρεψαν την κατάθεσή του ως μάρτυρα. [διάβασε αποσπάσματα του κανονισμού της Βουλής όπου αναφέρει ότι η Εξεταστική Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και καθώς και του Εισγγελέα πλημμελειοδικών. Δεν πρέπει να το δούμε με τη σκοπιά αν μας ικανοποίησαν οι απαντήσεις. Το ερώτημα είναι αν εκπλήρωσε το καθήκον του να καταθέσει ως μάρτυρας. Αν το έκανε, τότε πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο, δηλαδή να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.



Νάσος Ηλιόπουλος: Δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτό που ζήσαμε. Μετά από 7 ώρες κανείς δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αν ο μάρτυρας έχει κληθεί από τη δικαιοσύνη ή όχι. Δεν είναι μικρό τεχνικό ερώτημα. Πάνω σε αυτό κρίνεται αν υπήρχε ή όχι το δικαίωμα της σιωπής που ακούμε από το πρωί. Είναι σίγουρο ότι αν είχε κληθεί από τη δικαιοσύνη, δε θα βρισκόταν εδώ και θα είχε το δικαίωμα να το κάνει. Θα έπρεπε να προσβάλλει οποιοδήποτε μέλος του κοινοβουλίου. Πρέπει να υπάρξει διαδικασία αυτοφώρου. Η καταγγελία της κ. Κωνσταντοπούλου είναι πολύ σοβαρή. Με βάση αυτά που είδαμε σήμερα από τη συμπεριφορά του μάρτυρα και από αυτά που έχει καταγραφεί στις επισυνδέσεις, δεν πέφτω από τα σύννεφα με αυτά που περιγράφονται.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λυπηρό το ότι μετά από αυτή την κατάθεση αυτού του μέλους εγκληματικής οργάνωσης, οι εκπρόσωποι δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης, μίλησαν εναντίον μου. Έχουμε πρόσωπα που έχουν τα όριά τους. Είμαι εδώ για να στηρίξω τους φτωχούς αγρότες, αυτούς που κλαίνε όταν διατάσσεται η θανάτωση των ζώων τους. Δεν ήξερα ότι οι γυμνοσάλιαγκες κλαίνε (απευθυνόμενη στον Μακάριο Λαζαρίδη). Πληρούνται οι προϋποθέσεις για σύλληψη του μάρτυρα. Αν δεν είχα αντιδράσει θα είχε φύγει.





