Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κυνηγά τον «φραπέ» στους διαδρόμους της Βουλής

Επεισοδιακή ήταν και η χθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, όπου εξετάστηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος «φραπές» - αλλά και όσα ακολούθησαν με «συμπρωταγωνίστριά» του, την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης, σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν και στους επίσημους λογαριασμούς της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και του κόμματος, φαίνεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου στους διαδρόμους της Βουλής, εμφανώς φορτισμένη να πλησιάζει τον Γιώργο Ξυλούρη ενώ ακούγεται να φωνάζει: «Είπατε "θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι"; Είπατε αυτό για ‘μένα; Με ακούτε; Σας ρωτάω», ενώ ο Ξυλούρης απομακρυνόταν.

Αμέσως μετά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημιούργησε ένα νέο βίντεο, στο οποίο φαίνεται η ίδια να μιλά με αστυνομικό της Άμεσης Δράσης και να καταγγέλλει το περιστατικό και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Καλησπέρα σας, είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και θέλω να σας κάνω μια επίσημη καταγγελία για αυτόφωρα αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα (σ.σ. χθες) στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κ. Γεώργιο Ξυλούρη, που κλήθηκε ως μάρτυρας στην επιτροπή και διέπραξε μια σειρά από ποινικά αδικήματα, ψευδορκίας μάρτυρα, υπόθαλψης εγκληματιών, αλλά και απόπειρας αθέμιτης επιρροής σε μέλη εξεταστικής επιτροπής. Ο συγκεκριμένος, επειδή ζήτησα τη σύλληψή του και την αυτόφωρη διαδικασία, βγαίνοντας από την αίθουσα της επιτροπής δήλωσε "θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι"».

Αστυνομικός: Αυτά τα έλεγε για ποιον;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για εμένα

Αστυνομικός: Ωραία. Έχετε προβεί σε μήνυση; Έχετε πάει σε δικηγόρο;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είμαι η ίδια δικηγόρος και σας καταγγέλλω ότι αυτά δεν είναι μόνο τα κατ’ έγκληση αδικήματα. Πρόκειται για αυτόφωρα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα που αφορούν αθέμιτη επιρροή σε πρόσωπα που ασκούν δικαστική και εισαγγελική λειτουργία, υπόθαλψη εγκληματιών, ψευδορκία. Συνεπώς, εσείς είστε αστυνομικός της Άμεσης Δράσης και την καταγράφετε, εγώ θέλω να είναι καταγεγραμμένη η καταγγελία μου και την καταγράφω και εγώ. Ζητώ να ενημερώσετε τον ανώτερό σας, να του πείτε ότι ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε εισαγγελέας είτε αστυνομικός προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία.

Αστυνομικός: Εσείς πού βρίσκεστε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτή τη στιγμή είμαι στη Βουλή όπου περίμενα επί 3,5 ώρες για να έρθει αρμόδιος για να πάρει κατάθεσή μου. Στις 22:30 θα είμαι στο Kontra Channel μέχρι τις 23:40 και εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός θα είμαι στη διάθεση επί τόπου και του εισαγγελέως και του αστυνομικού προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η καταγγελία και να ενεργοποιηθεί η αυτόφωρη διαδικασία όπως γίνεται για υποδεέστερα αδικήματα.



Αστυνομικός: Να μου επιβεβαιώσετε το όνομά του καταγγελόμενου;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γεώργιος Ξυλούρης

Αστυνομικός: Η ιδιότητά του;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η ιδιότητά του, είναι κακοποιός… Εμφανίζεται ως αγροτοκτηνοτρόφος μέλος της ΝΔ που δεν έχει γραφτεί στη ΝΔ και με άλλες ιδιότητες. Τώρα αυτό θα το ζητήσουμε και ως καταγεγραμμένη καταγγελία από το 100 και βεβαίως όλη η αλυσίδα των αρμοδίων είναι υποχρεωμένη να πράξουν τα νόμιμα γιατί κατήγγειλα αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις και όχι κατ' έγκληση πολύ σοβαρές».

Τρίτο επεισόδιο με το περιπολικό

Η σεκάνς είχε και τρίτο επεισόδιο, αυτή τη φορά στον αέρα του Kontra Channel, όπου βρισκόταν η κ. Κωνσταντοπούλου. Όταν έφτασε το περιπολικό, όπως ζητούσε, είπε: «ελπίζω να μην φύγουν» και συνέχισε: «Δεν θα φύγω, θα τους ζητήσω σε ένα γραφείο να λάβουν την κατάθεσή μου. Δεν θα το κάνω σε περιπολικό. Ελπίζω να εμφανιστεί και ένας εισαγγελέας. Δεν θα κάνω πίσω, θα παρακολουθείτε και εσείς live τις εξελίξεις».

Το περιπολικό ωστόσο έφυγε, οπότε ακολούθησε νέο τηλεφώνημα - διάρκειας 22 λεπτών - της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς την Άμεση Δράση, ενώ βρισκόταν στον τηλεοπτικό αέρα. «Το ότι σηκώθηκαν και έφυγαν σημαίνει ότι κάποιος τους μάζεψε, θα καλέσω ξανά στο 100 για να δω γιατί έγινε αυτό», είπε η ίδια.

«Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Σας καλώ στις 22:15 έκανα καταγγελία για αυτόφωρα ποινικά αδικηματα στη Βουλή από τον Γιώργο Ξυλούρη με τη διατύπωση σε βάρος μου της φράσης "θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω στο λαρύγγι που θέλει αυτή να με βάλει φυλακή". Μίλησα με άλλη συνάδελφό σας που ζήτησα να ενημερωθεί ο επόπτης επικεφαλής και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι ζητώ να καταθέσω μήνυση, ότι ζητώ να σταλεί αστυνομικό όργανο και εισαγγελέας. Δήλωσα ότι θα βρίσκομαι από τις 22:30 έως τις 23:40 στον σταθμό Kontra. Μου ζήτησαν και τη διεύθυνση του σταθμού. Όσο ήμουν στον σταθμό και στην εκπομπή που μεταδιδόταν ζωντανά η δημοσιογράφος μου είπε και το μετέδωσε ότι έχουν έρθει αστυνομικοί για την καταγγελία. Αυτό το ανακοινώσαμε δημόσια και βγαίνοντας από την εκπομπή για να βρω τους αστυνομικούς με πληροφόρησαν ότι είχαν μπει τον σταθμό και ρώτησαν τον συνεργάτη της εκπομπής αν είχε δει τον Ξυλούρη και αν είχε έρθει από εδώ ο Ξυλούρης και στη συνέχεια ενώ όλοι νομίζαμε ότι θα είναι στο περιπολικό έξω από το σταθμό, βγαίνοντας αντικρίσαμε το τίποτα ότι έφυγαν σαν κλέφτες. Θα περιμένω εδώ, θα περιμένω σε αναμονή και Θέλω να ενημερώσετε ανώτερο γιατί είναι αξιόποινη πράξη και παράβαση καθήκοντος να έχουν φύγει ενώ είχαν έρθει να λάβουν κατάθεση. Θέλω να μου πείτε ακριβώς τι έχει συμβεί και αν θα έρθουν ή όχι οι αστυνομικοί και ποιος ανακάλεσε την εντολή»

Τηλεφωνήτρια: «Θα μεταφέρω τον ανώτερο και θα ζητήσω να έρθουν ξανά αστυνομικοί, εσείς θα είστε εκεί, ναι;»

Κωνσταντοπούλου: «Επειδή είμαι δικηγόρος και γνωρίζω τις διαδικασίες, θέλω να με βάλετε σε αναμονή και να ενημερώστε τον επόπτη ότι ζητώ να του μιλήσω»

Ενώ βρισκόταν στην αναμονή, η κ. Κωνσταντοπούλου ακούγεται να λέει: «Σαν τους κλέφτες φεύγουν ανακριτές από τα Τέμπη, αστυνομικοί για καταθέσεις και μετά απειλούν τα θύματα και τους αγρότες. Όλα αυτά καταγράφονται και θα ζητήσουμε αντίγραφα»

Ακολουθεί η συζήτηση με τον ανθυπαστυνόμο που έρχεται στο τηλέφνωο:

Κωνσταντοπούλου: Εγώ κάλεσα το τηλεφωνικό κέντρο 22:15 να έρθει περιπολικό

Επόπτης: Το γνωρίζω και δρομολογείται ξανά περιπολικό

Κωνσταντοπούλου: Ποιος ανακάλεσε την εντολή στο περιπολικό;

Επόπτης: Δεν το γνωρίζω και δεν έχω τέτοια εικόνα

Κωνσταντοπούλου: Θέλω να ενημερώσετε τώρα τον αρχηγό και τον ΓΑΔΑρχη

Επόπτης: Δεν έχω πρόσβαση, έχω διευθυντή να ενημερώσω

Κωνσταντοπούλου: Τον έχετε εκεί;

Επόπτης: Δίπλα μου είναι

Κωνσταντοπούλου: Βάλτε με σε αναμονή

Ταξίαρχος: Τι κάνετε;

Κωνσταντοπούλου: Δεν είμαι καλά γιατί έχω καταγγείλει εδώ και πολύ ώρα και στο 100 αυτόφωρα αδικήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, ψευδορκία μάρτυρα, απόπειρα αθέμιτης επιρροής σε εισαγγελικούς λειτουργούς. Ο δράστης λέγεται Γιώργος Ξυλούρης και ήταν στη Βουλή μέχρι τις 19:20 και τα αδικήματα διαπράχθηκαν σε δημόσια θέα. Περιμένω εδώ και ώρες να έρθουν αστυνομικοί.

Ταξίαρχος: Αυτά δεν έγιναν στην εξεταστική, δεν πήγατε να τα καταγγείλετε εκεί;

Κωνσταντοπούλου: Κάλεσα εσάς

Ταξίαρχος: Τα αδικήματα αυτά μπορείτε να καταγγείλετε σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, γιατί να έρθει περιπολικό εκεί;

Κωνσταντοπούλου: Ήρθε το περιπολικό

Ταξίαρχος: Είχατε κάποια συνέντευξη, δεν βρήκε κανεναν, και αποχώρησε

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι αλήθεια, βρήκε συνεργάτες της εκπομπής και τους είπαν ότι η συνέντευξη τελειώνει. Ρώτησαν αν ήταν εκεί ο Ξυλούρης; Δεν ήρθαν να πάρουν κατάθεση από μένα;

Ταξίαρχος: Δεν παίρνουμε καταθέσεις στον δρόμο

Κωνσταντοπούλου: Αυτό μου λέτε, ότι τα περιπολικά δεν παίρνουν καταθέσεις; για ποιο λόγο ήρθε τότε;

Ταξίαρχος: Εμείς πήραμε κλήση για να σας υποδείξουμε να πάτε στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Αρα λέτε ότι το περιπολικό ήρθε για να μου πει να πάω στο ΑΤ; Έχετε ενημερώσει τον αρχηγό για αυτό που μου λέτε;

Ταξίαρχος: Όχι, γιατί να ενημερώσω τον αρχηγό;

Κωνσταντοπούλου: Γιατί είναι μείζον το θέμα αφορά την εγκληματική οργάνωση και εγώ καταλαβαίνω ότι οι αστυνομικοί παίρνουν εντολές από την εγκληματική οργάνωση. Η δουλειά σας είναι να ενημερώσετε τον εισαγγελέα ότι η πρόεδρος της πλεύσης καταγγέλει αυτόφορως διωκόμενα αδικήματα και να επιληφθεί η αστυνομία Έχετε καθήκον να το αναγγείλετε

Ταξίαρχος: Θα τον ενημερώσω τον εισαγγελέα αλλά εσείς θα μπορείτε να πάτε στο ΑΤ.

Κωνσταντοπούλου: Να πάω στο ΑΤ στις 12 το βράδυ;

Ταξίαρχος: Οποιαδήποτε ώρα σας βολεύει. Εμείς πήραμε κλήση μετά τις 10 το βράδυ.

Κωνσταντοπούλου: Έχετε ενημερώσει τον εισαγγελέα;

Ταξίαρχος: Εσείς υποβάλατε μήνυση;

Κωνσταντοπούλου: Έχετε ενημερώσει τον εισαγγελέα;

Ταξίαρχος: Αφού δεν έχουμε κάποια μήνυση

Κωνσταντοπούλου: Παραλείπετε δηλαδή ενώ σας το ζητάει επισήμως πολιτική αρχηγός για αυτεπαγγέλτως διωκομένα αδικήματα

Ταξίαρχος: Θα μπορούσατε να πάτε στο ΑΤ;

Κωνσταντοπούλου: Μου λέτε να πάω στο ΑΤ στις 12 το βράδυ; Εγώ περιμένω όλη την ημέρα. Το περιπολικό θα μου έπαιρνε κατάθεση ή θα μου έλεγε να πάω στο ΑΤ;

Ταξίαρχος: Να πηγαίνατε στο ΑΤ, να σας υποδείξει τι μπορείτε να κάνετε αν και τα γνωρίζετε

Κωνσταντοπούλου: Άρα δεν θα μου έπαιρνε κατάθεση. Αυτά που λέτε είναι τελείως ανυπόστατα σε σχέση με τη δικονομία. Θέλω να σας ρωτήσω: θα πάρετε προσωπικά την ευθύνη ή θα ενημερώσετε τον εισαγγελέα γιατί σας προειδοποιώ ότι υποθάλπετε εγκληματία. Εσείς προσωπικά, θέλετε να ενημερώστε τον εισαγγελέα;

Ταξίαρχος: Θέλετε να έρθει περιπολικό να σας υποδείξει να πάτε σε αστυνομικό τμήμα;

Κωνσταντοπούλου: Θέλω να έρθει περιπολικό να πράξει...

Ταξίαρχος: Θα ενημερώσουμε τον εισαγγεελέα

Κωνσταντοπούλου: Πότε; Περιμένω να τον πάρετε. Να με καλέσετε να μου πείτε τι σας είπε. Το περιμένω και το περιπολικό γιατί πρέπει να συνταχθεί και δελτίο συμβάντος

Ταξίαρχος: Το περιπολικό σας είπα ότι θα έρθει να σας υποδείξει να πάτε στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Το περιμένω

Ταξίαρχος: Αν θέλετε μπορεί να σας πάει και στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Να με πάει στο ΑΤ? το περιμένω το περιπολικό.

Ταξίαρχος: Μιλήσαμε με τον εισαγγελεά και μου είπε ότι μπορείτε να πάτε σε οποιαδήποτε ανακριτική ή αστυνομική αρχή

Κωνσταντοπούλου: Ποιος εισαγγελέας σας το είπε αυτό

Ταξίαρχος: Ο κ. Σωτήριος Μπουγιούκος

Κωνσταντοπούλου: Ο κ. Μοουγιούκος είναι υπηρεσία σήμερα; Δεν καλέσατε κάποιο γνωστό σας...

Ταξίαρχος: Πάντοτε με εισαγγελέα υπηρεσία

Κωνσταντοπούλου: Του είπατε ότι καταγγέλλει πολιτική αρχηγός

Ταξίαρχος: Και μου απάντησε να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε αστυνομική ή εισαγγελική αρχή

Κωνσταντοπούλου: Η ώρα είναι 00:40, υπάρχει εισαγγελική αρχή τέτοια ώρα να απευθυνθώ;

Ταξίαρχος: Γι' αυτό σας είπα να πάτε στο ΑΤ, έχετε αστυνομική ασφάλεια

Κωνσταντοπούλου: Αυτό σας αφορά; Λέτε ότι θα με προστατεύουν οι αστυνομικοί Εγω έχω πάρει 2 ώρες την αστυνομία και ο εισαγγελέας Μπουγικούκος λέει να πάω σε ΑΤ

Ταξίαρχος: Εγώ έκανα ό,τι μου ζητήσατε

Κωνσταντοπούλου: Εγώ κ. Κωνσταντακόπουλε ανεξαρτήτως του τι θα κάνω σας λέω τα εξής: σας ζητώ γιατί εγώ δεν έχω κινητά εισαγγελέων μιλάω θεσμικά με τον τρόπο που προβλέπεται. Σας ζητώ να ενημερώσετε τον εισαγγελέα ότι διαπράττει σοβαρή παράλειψη των καθηκόντων του. Θεωρώ ότι αν είναι έτσι τα πράγματα, τελεί ο ίδιος σε σοβαρή παράβαση καθήκοντος και ζητώ να ενημερώσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σας ενημερώνω για να ενημερώστε τον αρχηγό και τον ΓΑΔΑΡχη ότι τον έχω καλέσει τον αρχηγό επανειλλημένως και σας ζητώ πράττοντας κατά το καθήκον σας - γιατί φοράτε το εθνόσημο - να ενημερώστε τον εισαγγελέα, τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Δεν θα έρθει δηλαδή το περιπολικό;

Ταξίαρχος: Το περιπολικό γιατί το θέλετε

Κωνσταντοπούλου: Για να πράξει τα νόμιμα

Ταξίαρχος: Ποια νόμιμα σας είπα ότι έχετε αστυνομική ασφάλεια

Κωνσταντοπούλου: Γιατί με ρωτάτε συνέχεια αυτό; θεωρείτε ότι δεν πρέπει να έρθει περιπολικό

Ταξίαρχος: Ναι ναι

Κωνσταντοπούλου: Ούτε για να καταγράψει στο δελτίο συμβάντων;

Ταξίαρχος: Το συμβάν έχει καταγραφεί στο δελτίο της άμεσης δράσης και μπορείτε να πάρετε αντίγραφα

Κωνσταντοπούλου: ξέρετε ότι για ήσσονος σημασίας αδικήματα για μικροκλοπές κλοπή ενός σκούφου γεμίζουν τα αυτόφωρα. Και τώρα δεν κινητοποιείται για μείζοτα αδικήματα εγκληματικής οργάνωσης. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ότι δεν κινητοποιήστε για όσα καταγγέλω

Ταξίαρχος: Ήρθε το περιπολικό

Κωνσταντοπούλου: Και μόλις μαθεύτηκε, το περιπολικό έφυγε και καταλαβαίνω ότι έγινε κεντρικά

Ταξίαρχος: Το περιπολικό ήρθε και ήσασταν απασχολημένη. Μπορεί να πήρε κάποιο σήμα

θέλετε να ενημερωθείτε γιατί έφυγε το περιπολικό;

Κωνσταντοπούλου: Θα επικοινωνήσω με τον εισαγγελέα, θα τον πάρω τον εισαγγελέα, Ταξίαρχος: Ταξίαρχος: Εσείς μπορείτε να πράξετε ό,τι θέλετε

Κωνσταντοπούλου: Εγώ θα πράξω τα νόμιμα γιατί ξέρω τον νόμο και το Σύνταγμα. Αυτά όλα να ξέρετε ότι θα περιληφθούν στην καταγγελία.

