Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

Είχαν προηγηθεί οι καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι κατά τη διάρκεια διαλείμματος ο μάρτυρας έλεγε στους διαδρόμους της Βουλής ότι θα της «στρίψει το λαρύγγι»

Newsbomb

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εξέταση του κτηνοτρόφου Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετετράπη σε ένα σκηνικό γεμάτο εντάσεις, απειλές και ακραίους χαρακτηρισμούς, που τελικά μεταφέρθηκε εκτός Βουλής με δραματικό τρόπο.

Η σφοδρή αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό που η βουλευτής προχώρησε σε μια πρωτοφανή ενέργεια: Δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook το τηλεφώνημα που έκανε στο 100, ζητώντας να δώσει κατάθεση στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τον κ. Ξυλούρη.

Είχαν προηγηθεί οι καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι κατά τη διάρκεια διαλείμματος ο μάρτυρας έλεγε στους διαδρόμους της Βουλής ότι θα της «στρίψει το λαρύγγι» χωρίς ωστόσο κανείς από τους άλλους βουλευτές που ήταν παρόντες να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό.

Ο διάλογος της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την αστυνομικό

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Καλησπέρα σας, είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και θέλω να σας κάνω μια επίσημη καταγγελία για αυτόφωρα αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα (σ.σ. χθες) στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κ. Γεώργιο Ξυλούρη, που κλήθηκε ως μάρτυρας στην επιτροπή και διέπραξε μια σειρά από ποινικά αδικήματα, ψευδορκίας μάρτυρα, υπόθαλψης εγκληματιών, αλλά και απόπειρας αθέμιτης επιρροής σε μέλη εξεταστικής επιτροπής. Ο συγκεκριμένος, επειδή ζήτησα τη σύλληψή του και την αυτόφωρη διαδικασία, βγαίνοντας από την αίθουσα της επιτροπής δήλωσε "θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι".
Αστυνομικός: Αυτά τα έλεγε για ποιον;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για εμένα
Aστυνομικός: Ωραία. Έχετε προβεί σε μήνυση; Έχετε πάει σε δικηγόρο;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είμαι η ίδια δικηγόρος και σας καταγγέλλω ότι αυτά δεν είναι μόνο τα κατ’ έγκληση αδικήματα. Πρόκειται για αυτόφωρα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα που αφορούν αθέμιτη επιρροή σε πρόσωπα που ασκούν δικαστική και εισαγγελική λειτουργία, υπόθαλψη εγκληματιών, ψευδορκία. Συνεπώς, εσείς είστε αστυνομικός της Άμεσης Δράσης και την καταγράφετε, εγώ θέλω να είναι καταγεγραμμένη η καταγγελία μου και την καταγράφω και εγώ. Ζητώ να ενημερώσετε τον ανώτερό σας, να του πείτε ότι ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε εισαγγελέας είτε αστυνομικός προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία.
Αστυνομικός: Εσείς πού βρίσκεστε;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτή τη στιγμή είμαι στη βουλή όπου περίμενα επί 3,5 ώρες για να έρθει αρμόδιος για να πάρει κατάθεσή μου. Στις 22:30 θα είμαι στο Kontra Channel μέχρι τις 22:40 και εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός θα είμαι στη διάθεση επί τόπου και του εισαγγελέως και του αστυνομικού προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η καταγγελία και να ενεργοποιηθεί η αυτόφωρη διαδικασία όπως γίνεται για υποδεέστερα αδικήματα.

Στην ερώτηση, δε, της αστυνομικού για την ιδιότητα του Γιώργου Ξυλούρη, η κυρία Κωνσταντοπούλου αρχικά απάντησε «κακοποιός» συμπληρώνοντας «εμφανίζεται ως αγροτοκτηνοτρόφος μέλος της ΝΔ που δεν έχει γραφτεί στη ΝΔ και με άλλες ιδιότητες».

«Τώρα αυτό θα το ζητήσουμε και ως καταγεγραμμένη καταγγελία από το 100 και βεβαίως όλη η αλυσίδα των αρμοδίων είναι υποχρεωμένη να πράξουν τα νόμιμα γιατί κατήγγειλα αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις και όχι κατ' έγκληση πολύ σοβαρές» κλείνει το βίντεό της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Το περιπολικό έφτασε τελικά στο Kontra Channel με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει «ελπίζω να μην φύγουν». «Δεν θα φύγω, θα τους ζητήσω σε ένα γραφείο να λάβουν την κατάθεσή μου. Δεν θα το κάνω σε περιπολικό. Ελπίζω να εμφανιστεί και ένας εισαγγελέας. Δεν θα κάνω πίσω, θα παρακολουθείτε και εσείς live τις εξελίξεις».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

10:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Σέρβικο ντέρμπι στο Βελιγράδι

10:26ΥΓΕΙΑ

Αποκαλυπτική έρευνα για τον αέρα στα αεροπλάνα: Οι επιβάτες εκτίθενται σε επικίνδυνα επίπεδα εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτά τα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης – Οκτάωρος αποκλεισμός σε Προμαχώνα και Εξοχή

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σύλληψη 45χρονου για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και απόπειρα ανθρωποκτονίας

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη έκρηξη σε σπίτι στην Καλιφόρνια - Τουλάχιστον έξι τραυματίες - Βίντεο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

09:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Επιστροφή στις νίκες για Μπακς χωρίς Γιάννη - Τα αποτελέσματα και τα highlights

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές από φωτιά σε αυτοκίνητα σε Κιλκίς και Χαλκιδική

09:32LIFESTYLE

Μαρτίκας για Παντελίδη: Σε μια βίλα παράνομου τζόγου τον πότισαν και έχασε όλα τα λεφτά του

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» το πρωτόκολλο και απευθύνει προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωση του καρκίνου που βίωσε

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Δύο γυναίκες παρασύρθηκαν από δίκυκλο - Μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο

09:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο Tik Tok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ηλικιωμένος κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπεσε σε πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί - Βίντεο

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επαίτης τσακώθηκε με δύο γυναίκες και τις γρονθοκόπησε - Μπαράζ συλλήψεων για κλοπές και ναρκωτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο Tik Tok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

08:32ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη – 15 προσαγωγές για παράνομες επιδοτήσεις

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» το πρωτόκολλο και απευθύνει προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωση του καρκίνου που βίωσε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνα: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

To τελευταίο παιδί στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με το «γονίδιο καρκίνου» γεννήθηκε το 2017 

07:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη του GFS και το ECMWF

09:32LIFESTYLE

Μαρτίκας για Παντελίδη: Σε μια βίλα παράνομου τζόγου τον πότισαν και έχασε όλα τα λεφτά του

07:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος: Ποιος είναι ο θαυματουργός Πολιούχος της Κέρκυρας που γιορτάζει σήμερα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η «μαύρη Τετάρτη» των Κωστήδων και στο βάθος ανασχηματισμός, εξαφανίστηκαν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί, ο λεβέντης, η «Ψυττάλεια 3», ο διαγωνισμός και η ευχή και ποιοι σφάζονται για την Ακτή Βουλιαγμένης

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Θετικές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «απέναντι» η ΝΕΑΡ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ