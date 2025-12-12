Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

Η εξέταση του κτηνοτρόφου Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετετράπη σε ένα σκηνικό γεμάτο εντάσεις, απειλές και ακραίους χαρακτηρισμούς, που τελικά μεταφέρθηκε εκτός Βουλής με δραματικό τρόπο.

Η σφοδρή αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό που η βουλευτής προχώρησε σε μια πρωτοφανή ενέργεια: Δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook το τηλεφώνημα που έκανε στο 100, ζητώντας να δώσει κατάθεση στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τον κ. Ξυλούρη.

Είχαν προηγηθεί οι καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι κατά τη διάρκεια διαλείμματος ο μάρτυρας έλεγε στους διαδρόμους της Βουλής ότι θα της «στρίψει το λαρύγγι» χωρίς ωστόσο κανείς από τους άλλους βουλευτές που ήταν παρόντες να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό.

Ο διάλογος της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την αστυνομικό

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Καλησπέρα σας, είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και θέλω να σας κάνω μια επίσημη καταγγελία για αυτόφωρα αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα (σ.σ. χθες) στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κ. Γεώργιο Ξυλούρη, που κλήθηκε ως μάρτυρας στην επιτροπή και διέπραξε μια σειρά από ποινικά αδικήματα, ψευδορκίας μάρτυρα, υπόθαλψης εγκληματιών, αλλά και απόπειρας αθέμιτης επιρροής σε μέλη εξεταστικής επιτροπής. Ο συγκεκριμένος, επειδή ζήτησα τη σύλληψή του και την αυτόφωρη διαδικασία, βγαίνοντας από την αίθουσα της επιτροπής δήλωσε "θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι".

Αστυνομικός: Αυτά τα έλεγε για ποιον;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για εμένα

Aστυνομικός: Ωραία. Έχετε προβεί σε μήνυση; Έχετε πάει σε δικηγόρο;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είμαι η ίδια δικηγόρος και σας καταγγέλλω ότι αυτά δεν είναι μόνο τα κατ’ έγκληση αδικήματα. Πρόκειται για αυτόφωρα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα που αφορούν αθέμιτη επιρροή σε πρόσωπα που ασκούν δικαστική και εισαγγελική λειτουργία, υπόθαλψη εγκληματιών, ψευδορκία. Συνεπώς, εσείς είστε αστυνομικός της Άμεσης Δράσης και την καταγράφετε, εγώ θέλω να είναι καταγεγραμμένη η καταγγελία μου και την καταγράφω και εγώ. Ζητώ να ενημερώσετε τον ανώτερό σας, να του πείτε ότι ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε εισαγγελέας είτε αστυνομικός προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία.

Αστυνομικός: Εσείς πού βρίσκεστε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτή τη στιγμή είμαι στη βουλή όπου περίμενα επί 3,5 ώρες για να έρθει αρμόδιος για να πάρει κατάθεσή μου. Στις 22:30 θα είμαι στο Kontra Channel μέχρι τις 22:40 και εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός θα είμαι στη διάθεση επί τόπου και του εισαγγελέως και του αστυνομικού προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η καταγγελία και να ενεργοποιηθεί η αυτόφωρη διαδικασία όπως γίνεται για υποδεέστερα αδικήματα.

Στην ερώτηση, δε, της αστυνομικού για την ιδιότητα του Γιώργου Ξυλούρη, η κυρία Κωνσταντοπούλου αρχικά απάντησε «κακοποιός» συμπληρώνοντας «εμφανίζεται ως αγροτοκτηνοτρόφος μέλος της ΝΔ που δεν έχει γραφτεί στη ΝΔ και με άλλες ιδιότητες».

«Τώρα αυτό θα το ζητήσουμε και ως καταγεγραμμένη καταγγελία από το 100 και βεβαίως όλη η αλυσίδα των αρμοδίων είναι υποχρεωμένη να πράξουν τα νόμιμα γιατί κατήγγειλα αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις και όχι κατ' έγκληση πολύ σοβαρές» κλείνει το βίντεό της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Το περιπολικό έφτασε τελικά στο Kontra Channel με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει «ελπίζω να μην φύγουν». «Δεν θα φύγω, θα τους ζητήσω σε ένα γραφείο να λάβουν την κατάθεσή μου. Δεν θα το κάνω σε περιπολικό. Ελπίζω να εμφανιστεί και ένας εισαγγελέας. Δεν θα κάνω πίσω, θα παρακολουθείτε και εσείς live τις εξελίξεις».

