Τηλεθέαση: Μοιράζεται το κοινό στη βραδινή ζώνη – Σειρές ή Φάρμα;

Μία ανάσα πριν το φινάλε του πρώτου μισού της σεζόν και οι μάχες στη βραδινή ζώνη έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστικά, στην prime time της Δευτέρας, στο MEGA, το σίριαλ «Μία νύχτα μόνο» κατέγραψε 18,2% στο σύνολο και 15,3% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, κατέγραψε 17,7% στο σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό. Στον ALPHA, η καθημερινή σειρά «Να μ’αγαπάς» -από τις 20.00 έως τις 21.00- κράτησε παρέα στο 21,5% του συνόλου και στο 14,4% του δυναμικού κοινού. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε τη σκυτάλη, βρέθηκε στο 15,7% του συνόλου και στο 13% των τηλεθεατών 18-54. Το «Porto Leone», που συνέχισε στο πρόγραμμα του ALPHA, κατέγραψε 12,9% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» σημείωσε 14,7% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό. Ενδιαφέρον είχαν και τα νούμερα της «Φάρμας» στο STAR. Ο ημιτελικός απέδειξε τη δυναμική του πρότζεκτ, σημειώνοντας 9,6% στο σύνολο και 12,5% στο δυναμικό κοινό. Το πρόγραμμα, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, κράτησε παρέα στους φανατικούς των ριάλιτι και αποτέλεσε μία ευχάριστη έκπληξη αρκετές ημέρες στους πίνακες της Nielsen.

Όσον αφορά σε ΣΚΑΪ και OPEN; Το «Wall» έκανε 6,3% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Real View» 2,4% και 3% αντίστοιχα.

