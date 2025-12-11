Μία νύχτα μόνο - Spoiler: Το φινάλε της σειράς για το 2025

Σημειώνει μεγάλη επιτυχία και είναι μία από τις αγαπημένες σειρές του κοινού για το πρώτο μισό της χρονιάς.

Το σίριαλ «Μία νύχτα μόνο», που προβάλλεται από Κυριακή έως και Τρίτη στο MEGA, θα αποχαιρετίσει για το 2025 τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Οι εξελίξεις θα είναι καθηλωτικές και, σύμφωνα με τα spoiler, ο Οδυσσέας και η Αρετή ζουν στιγμές ευτυχίας στο εξοχικό. Όμως, μία συνέντευξη της Αρετής πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων.

Η Κατερίνη εξοργίζεται με τις δηλώσεις και τις φωτογραφίες, πιέζοντας ασφυκτικά τον Οδυσσέα, ενώ η Αρετή πανικοβάλλεται προσπαθώντας να δώσει εξηγήσεις. Ο Σάββας συναντά κρυφά τις κόρες του, ενώ η Άσπα μαθαίνει το όνομα της γυναίκας που της έκλεψε τον άντρα και αποφασίζει να την αντιμετωπίσει κατά μέτωπο.

Ο Άλκης κινείται στο δικό του παιχνίδι, ενώ ο Νταγιάννος μετρά ψύχραιμα κινήσεις και αποφάσεις. Ο Σταύρος εκμυστηρεύεται στον Πάρη, πως είναι ακόμα ερωτευμένος με την Αρετή, ενώ η Ελένη προβληματίζεται με τη συμπεριφορά του απέναντί της. Και η Μιρέλλα κάνει το πρώτο της λάθος - ένα λάθος που φέρνει τον Οδυσσέα και την Αρετή σε ρήξη.

Κι ενώ όλα μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν... η πραγματική απειλή φαίνεται να έρχεται, από εκεί που δεν την περιμένουν.

Διαβάστε επίσης