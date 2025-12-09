Μία Νύχτα Μόνο: «Έπεσε» το X με το φιλί του Δημήτρη Λάλου και Μαριλίτας Λαμπροπούλου

Έντονος ενθουσιασμός επικράτησε στο X (πρώην Twitter) μετά το φιλί που αντάλλαξαν ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου στη σειρά «Μια Νύχτα Μόνο».

Το βράδυ της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου προβλήθηκε μια τρυφερή σκηνή ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς, οι οποίοι είναι ζευγάρι και στην πραγματική ζωή. Στη σειρά υποδύονται τον Οδυσσέα και την Αρετή, με το κοινό να σχολιάζει τη γνήσια χημεία τους, που έγινε εμφανής και στη μικρή οθόνη.

«Έπεσαν τα κάστρα της», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε πως «έχουν χημεία».

Ένα τρίτο σχόλιο, αναφερόμενο στις εξελίξεις της σειράς, έλεγε: «Τι μας κάνατε βραδιάτικα».

Τι μας κάνατε βραδιάτικα ρε Λαλο κ Μαριλιτα



Οριακα είμαι να στείλω στον πρώην ?#MiaNyxtaMono pic.twitter.com/zOM7kYFdBz — mazikeen (@eptanisou) December 8, 2025

«Έχουν τρελή ένωση», έγραψε άλλος χρήστης.

