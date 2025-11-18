Μια νύχτα μόνο: Ο Νταγιάννος παίζει βρώμικο παιχνίδι στην Αρετή

Λίγες εβδομάδες στην τηλεοπτική αρένα μετρά η σειρά του MEGA, «Μία νύχτα μόνο», και ήδη συζητιέται. Με τις εξελίξεις, που θα έρθουν, τις επόμενες ημέρες, η παραγωγή θα «χτυπήσει» κόκκινο.

Ο Σταύρος προσπαθεί να κατανοήσει την αντίδραση του Οδυσσέα σε σχέση με την επιταγή. Ο Χάρης πηγαίνει στο ραντεβού με τον Νταγιάννο, απορημένος για ποιον λόγο επεδίωξε αυτή τη συνάντηση. Ο Νταγιάννος προσποιείται ότι ενδιαφέρεται για την Αρετή και ξαφνιάζεται, όταν μαθαίνει πως εκείνη εργάζεται στην ERGAN! Συνειδητοποιεί πως η Αρετή μπορεί να γίνει ο δούρειος ίππος, για να μπει στην εταιρεία. Ο Οδυσσέας, σε μια κατάθεση ψυχής, εξομολογείται στην Μαργαρίτα όλα όσα νιώθει για την Αρετή, ενώ την πολλά υποσχόμενη βραδιά της Ελένης στο σκάφος του Σταύρου χαλάει η ξαφνική εμφάνιση του Πωλ.

Η Κατερίνη «στριμώχνει» τον Οδυσσέα, λέγοντάς του πως γνωρίζει, ότι το μήλον της έριδος ανάμεσα σε αυτόν και τον Σταύρο είναι η Αρετή, ενώ η Μαρίκα ακούει με καχυποψία την απόφαση του Νταγιάννου, να κάνει δωρεά ένα διαμέρισμα στον Πετράκη. Η Αρετή μαθαίνει για ένα οικογενειακό σκάνδαλο της οικογένειας Χαριτάκη από το παρελθόν και πόσο πληγώθηκε ο Οδυσσέας, όταν ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια του, για μια γυναίκα που τον εκμεταλλεύτηκε.

Η Κατερίνη επισκέπτεται την ERGAN για να βεβαιωθεί ότι η γιορτή της εταιρίας θα ανακτήσει την χαμένη της αίγλη, κάνοντας παράλληλα πρόταση στην Αρετή να γίνει μέλος του ΔΣ του φιλανθρωπικού Ιδρύματος για παιδιά με καρκίνο. Ο Οδυσσέας γνωρίζει για πρώτη φορά από κοντά τον Πετράκη, ενώ γίνεται πλέον ξεκάθαρο ανάμεσα σε κείνον και τον Σταύρο ότι ενδιαφέρονται και οι δύο για την καρδιά της Αρετής. Ο Πετράκης δείχνει πιο άνετος με τον Σταύρο, γεγονός που πληγώνει τον Οδυσσέα, αν και προσπαθεί να μην το δείξει. Ο Νταγιάννος ξεδιπλώνει το σχέδιο του στον Σάββα, για το πώς θα εκμεταλλευτούν την θέση της Αρετής στην κατασκευαστική και ο Πωλ αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τις προθέσεις του σε σχέση με την εταιρεία.

Η Άσπα απαιτεί από τον Άλκη να φύγει από το σπίτι, γιατί η απερίσκεπτη συμπεριφορά του και τα ξενύχτια του δεν αρμόζουν στην οικογένεια. Δεν γνωρίζει όμως πως ο Άλκης έχει ως «σύμμαχο» πλέον τον Σάββα, τον οποίο εκβιάζει. Η Ελένη ταράζεται από την απρόσμενη εμφάνιση της αδελφής της, της Μιρέλλας. Ο Σάββας περνάει τη νύχτα του με την Μίνα, ενώ σπάνε τα νερά της Άσπας. Την ίδια νύχτα είναι το πάρτι της ERGAN κι ενώ η Αρετή δεν έχει σκοπό να παρευρεθεί, η Ελένη της τηλεφωνεί απελπισμένη ότι τη χρειάζεται.