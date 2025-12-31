Μυστήριο στη Νότια Αφρική: 41 νεαροί άνδρες νεκροί σε παραδοσιακή τελετή ενηλικίωσης

Δεκάδες νεαροί άνδρες έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, έπειτα από επιπλοκές που συνδέονται με περιτομές στο πλαίσιο παραδοσιακών τελετών μύησης, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Η παραδοσιακή μύηση αποτελεί τελετή μετάβασης στην ανδρική ηλικία για πολλές εθνοτικές ομάδες της Νότιας Αφρικής, μεταξύ των οποίων οι Χόσα, Ντεμπέλε, Σότο και Βέντα. Η ολοκλήρωσή της συνοδεύεται συχνά από πολιτιστικού χαρακτήρα εορτασμούς, καθώς οι νέοι θεωρούνται πλέον ενήλικες με συγκεκριμένες ευθύνες απέναντι στην κοινότητά τους.

Κατά τη διάρκεια της μύησης, οι νεαροί άνδρες απομονώνονται σε ειδικά σχολεία, όπου διδάσκονται παραδοσιακές αξίες και κανόνες συμπεριφοράς. Η περιτομή αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας.

Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής έχει αναγκαστεί να παρέμβει νομοθετικά στη λειτουργία των σχολείων μύησης, καθώς στο παρελθόν περιτομές οδήγησαν στον θάνατο αρκετών συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Παραδοσιακών Υποθέσεων, Βελένκοσινι Χλαμπίσα, 41 μυημένοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη φετινή θερινή περίοδο μύησης, η οποία διεξάγεται από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο, στη διάρκεια των σχολικών διακοπών. Η χειμερινή περίοδος μύησης πραγματοποιείται από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο.

Ο υπουργός απέδωσε τους θανάτους σε αμέλεια τόσο από την πλευρά των σχολείων μύησης όσο και των γονέων, οι οποίοι, όπως είπε, δεν τηρούν τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφάλειας και τις ιατρικές οδηγίες. Ανέφερε μάλιστα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι νεαροί άνδρες ενθαρρύνονται να αποφεύγουν την κατανάλωση νερού, με το σκεπτικό ότι έτσι επουλώνονται ταχύτερα τα τραύματα.

«Υπάρχει αμέλεια όσον αφορά την τήρηση των υγειονομικών προτύπων σε ορισμένα σχολεία μύησης. Όταν στέλνετε το παιδί σας σε ένα τέτοιο σχολείο και δεν κάνετε καμία παρακολούθηση, δεν ελέγχετε αν πίνει νερό ή αν λαμβάνει φροντίδα, το εκθέτετε σε σοβαρό κίνδυνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράνομα σχολεία και συλλήψεις

Αν και τα σχολεία μύησης υποχρεούνται να είναι καταγεγραμμένα στις αρμόδιες αρχές, αυτό δεν έχει αποτρέψει την αύξηση των παράνομων δομών, στις οποίες καταγράφονται τα περισσότερα περιστατικά θανάτων. Οι γονείς καταβάλλουν χρηματικό αντίτιμο για την αποδοχή των παιδιών τους, γεγονός που λειτουργεί ως οικονομικό κίνητρο για τη δημιουργία μη εγκεκριμένων σχολείων.

Σύμφωνα με τον Χλαμπίσα, 41 άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με τη λειτουργία παράνομων σχολείων μύησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και γονείς που δήλωσαν ψευδή ηλικία για τα παιδιά τους, προκειμένου να γίνουν δεκτά.

Σημειώνεται ότι παιδιά ηλικίας 16 ετών και άνω μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία μύησης μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους.