Αέρας πήρε και... σήκωσε στην κυριολεξία γυναίκα στη Νέα Υόρκη (video)

Μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη βρέθηκε αντιμέτωπη με τον απρόσμενα ισχυρό αέρα, που την παρέσυρε καθώς προσπαθούσε να μπει σε σπίτι, σε ένα περιστατικό που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και έχει προκαλέσει αίσθηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Νταϊάν Μίλερ επισκέφτηκε την κόρη της στη Λακαουάνα της Νέας Υόρκης και, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εισόδου, έγινε μάρτυρας της απρόβλεπτης δύναμης του ανέμου. Την ώρα που άνοιγε την πόρτα, μια ξαφνική και δυνατή ριπή αέρα την σήκωσε από το έδαφος, πετώντας την μερικά μέτρα μακριά.

«Το γεγονός εξελίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα και δεν μπορούσα να το πιστέψω», εξήγησε η ίδια στο WKBW. «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα με σηκώσει ο αέρας σαν χαρταετό», πρόσθεσε. Η εμπειρία αυτή ήταν πρωτόγνωρη για τη Μίλερ, που δεν είχε ξαναβρεθεί σε τόσο ισχυρό άνεμο και δεν περίμενε ότι θα την εκτόξευε.