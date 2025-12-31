Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Το έργο της «Αποστολής», παράδειγμα σε όσους εργάζονται με έμπρακτη αγάπη

Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή»

INTIME NEWS
Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή», έκοψε το μεσημέρι ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος συνοδευόταν από τον γενικό αρχιερατικό επίτροπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερο π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλη και τον αρχιδιάκονο π. Δημήτριο Φωκιανό.

Επί της υποδοχής του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, ήταν ο γενικός διευθυντής της «Αποστολής», Κωνσταντίνος Δήμτσας με συνεργάτες και το προσωπικό, ενώ παρέστη και ο αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Διά Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης.

«Η προσφορά του έργου σας, το έχω ξαναπεί, είναι σημαντική για την Εκκλησία. Παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον και τα μεγάλα πράγματα και τα μικρότερα και τα καθημερινά. Ό,τι έχετε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί πηγή ελπίδας και έμπρακτης αγάπης προς τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας. Είναι παράδειγμα όλα όσα έχετε προσφέρει με αξιοπρέπεια και ελπίδα για ουσιαστική βοήθεια. Όσο εργάζεστε με έμπρακτη αγάπη παράγετε ελπίδα». Με αυτά τα λόγια, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξέφρασε την εκτίμηση και τις ευχές του προς τον γενικό διευθυντή του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή», Κωνσταντίνο Δήμτσα, και το προσωπικό, για τη νέα χρονιά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης, ο αρχιεπίσκοπος τόνισε ακόμη: «Συνεχίστε όπως ακριβώς μέχρι τώρα. Καλή δύναμη, υπομονή στις δυσκολίες, κουράγιο στη συνέχεια, διότι έχετε καταφέρει πολλά και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρετε ακόμη περισσότερα. Η συνεισφοράς σας μετατρέπεται καθημερινά σε μια ζωντανή μαρτυρία αλληλεγγύης. Αποδεικνύετε με τον αγώνα σας όλα αυτά τα χρόνια ότι η αγάπη με την οποία εργάζεστε, είναι η ισχυρότερη δύναμη κοινωνικής συνοχής».

Το 2025, η «Αποστολή» πραγματοποίησε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και διένειμε 237 τόνους τροφίμων, (επιπροσθέτως, είδη ατομικής υγιεινής, καθαριστικά, χαρτικά και κλινοσκεπάσματα), στηρίζοντας Ιερές Μητροπόλεις, Ιερούς Ναούς, γηροκομεία, συλλόγους παραπληγικών και πολυτέκνων, ιδρύματα, αστέγους και μαθητές ακριτικών σχολείων. Επιπλέον, υγειονομικό υλικό προσφέρθηκε σε νοσοκομεία, ενώ ενισχύθηκαν 216 οικογένειες ακριτικών περιοχών που απέκτησαν παιδί με όλα τα απαραίτητα βρεφικά είδη για ένα χρόνο. Μοιράστηκαν επίσης σε μαθητές 4.820 σχολικές τσάντες.

Τη βοήθεια και τη στήριξη της «Αποστολής» σε συνεργασία με τον International Orthodox Christian Charities (IOCC) έλαβαν επίσης: 26 πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίες έλαβαν δωρεάν παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και επαγγελματική καθοδήγηση, 17 υπότροφοι σπουδαστές από όλη τη χώρα με δωρεάν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διετούς διάρκειας σε ιδιωτικές σχολές ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης και 51 ενήλικες, που εκπαιδεύτηκαν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων μέσω δωρεάν σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας δύο μηνών.

Παράλληλα, 17.000 πακέτα τροφίμων διανεμήθηκαν μέσω των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

«Η “Αποστολή”», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Δήμτσας, «μέσα από το έργο της, γεφυρώνει την ανάγκη με την ανακούφιση, διασφαλίζοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει αβοήθητος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η προσφορά αυτή δίνει στον συνάνθρωπο το αίσθημα ότι “κάποιος τον σκέφτεται”, ενισχύοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γίνεται όντως, με αγάπη αυτό το έργο, μακαριώτατε, και από μια απλή παροχή βοήθειας γίνεται βαθιά πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και σεβασμού».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

