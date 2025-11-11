Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας μαθαίνει όλη την αλήθεια για την Αρετή
Η σειρά του MEGA, που σαρώνει, θα καθηλώσει με τα επόμενα επεισόδια
Δύο εβδομάδες μετρά στη βραδινή ζώνη του MEGA και ήδη καταγράφει υψηλά ποσοστά στους πίνακες τηλεθέασης, που φτάνουν το 19-20%. Η δραματική σειρά «Μία νύχτα μόνο» κερδίζει το κοινό και τα επόμενα επεισόδια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Ο Οδυσσέας μαθαίνει εμβρόντητος, ότι η Αρετή έχει παιδί με καρκίνο και συνειδητοποιεί, ότι η ανάγκη της για χρήματα προκειμένου να βρει μόσχευμα για το παιδί της, ήταν και ο λόγος που δέχτηκε την ανήθικη πρόταση, που της έκανε. Βασανίζεται από ενοχές. Η αγχωμένη Αρετή περιμένει στωικά την απόλυση της, επειδή είχε πει ψέματα για την οικογενειακή της κατάσταση, ενώ η Κατερίνη αρχίζει πλέον να «πιάνει» ξεκάθαρα στην ατμόσφαιρα το ενδιαφέρον του Οδυσσέα προς την Αρετή. Ενώ ο Οδυσσέας υποφέρει για όλα όσα έκανε, ο Σταύρος δείχνει να ερωτεύεται ακόμα πιο βαθιά την Αρετή.
Ο Άλκης με τον φίλο του Νικήτα, επισκέπτονται το κέντρο στο οποίο εργάζεται η Μίνα, ενώ βρίσκεται και ο Σάββας εκεί... Αρετή, Χάρης και Ελένη γιορτάζουν το γεγονός, ότι ο Πετράκης θα γυρίσει σπίτι, με την Ελένη να ζητάει εξηγήσεις από την Αρετή, για το πού βρήκε τα χρήματα για την μεταμόσχευση. Η Αρετή, με τη βοήθεια του Χάρη, βάζει τα όρια της στην Ελένη. Την επόμενη μέρα, ενώ βγαίνει από το σπίτι της, βλέπει απέναντι της τον Οδυσσέα.