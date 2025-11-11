Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας μαθαίνει όλη την αλήθεια για την Αρετή

Δύο εβδομάδες μετρά στη βραδινή ζώνη του MEGA και ήδη καταγράφει υψηλά ποσοστά στους πίνακες τηλεθέασης, που φτάνουν το 19-20%. Η δραματική σειρά «Μία νύχτα μόνο» κερδίζει το κοινό και τα επόμενα επεισόδια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Οδυσσέας μαθαίνει εμβρόντητος, ότι η Αρετή έχει παιδί με καρκίνο και συνειδητοποιεί, ότι η ανάγκη της για χρήματα προκειμένου να βρει μόσχευμα για το παιδί της, ήταν και ο λόγος που δέχτηκε την ανήθικη πρόταση, που της έκανε. Βασανίζεται από ενοχές. Η αγχωμένη Αρετή περιμένει στωικά την απόλυση της, επειδή είχε πει ψέματα για την οικογενειακή της κατάσταση, ενώ η Κατερίνη αρχίζει πλέον να «πιάνει» ξεκάθαρα στην ατμόσφαιρα το ενδιαφέρον του Οδυσσέα προς την Αρετή. Ενώ ο Οδυσσέας υποφέρει για όλα όσα έκανε, ο Σταύρος δείχνει να ερωτεύεται ακόμα πιο βαθιά την Αρετή.

Ο Άλκης με τον φίλο του Νικήτα, επισκέπτονται το κέντρο στο οποίο εργάζεται η Μίνα, ενώ βρίσκεται και ο Σάββας εκεί... Αρετή, Χάρης και Ελένη γιορτάζουν το γεγονός, ότι ο Πετράκης θα γυρίσει σπίτι, με την Ελένη να ζητάει εξηγήσεις από την Αρετή, για το πού βρήκε τα χρήματα για την μεταμόσχευση. Η Αρετή, με τη βοήθεια του Χάρη, βάζει τα όρια της στην Ελένη. Την επόμενη μέρα, ενώ βγαίνει από το σπίτι της, βλέπει απέναντι της τον Οδυσσέα.