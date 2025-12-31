Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα – Δείτε βίντεο

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου παραμονή Πρωτοχρονιάς στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival, η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 στην οδό Πολυβίου, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της Καλαμαριάς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.