Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Το προφίλ του δράστη και η εμμονή του με τη φωτιά

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά από πολύωρη απολογία ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022. Παρά τα εκκωφαντικά ευρήματα που μιλούν για εγκληματική ενέργεια, ο ίδιος επιμένει πως δεν έχει καμία ανάμειξη στον θάνατο της μητέρας του και ότι πρόκειται για ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 60χρονος επανέλαβε την πλήρη άρνηση των κατηγοριών, υποστηρίζοντας πως όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται εναντίον του είναι παραπλανητικά. Η μαραθώνια διαδικασία, που διήρκεσε οκτώ ώρες, ανέδειξε επίσης νέες πτυχές της υπόθεσης.

Σιγά-σιγά, νέα στοιχεία φωτίζουν την περίπλοκη σχέση μητέρας και γιου. Η χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ ζούσε απομονωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι και είχε συνεχείς συγκρούσεις με τον μονάκριβο γιο της.

Οι πατέντες και η εμμονή με τη φωτιά

Στα social media, ο φερόμενος ως μητροκτόνος είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο δίπλα σε πυρκαγιές, επιδεικνύοντας αυτοσχέδιους καυστήρες που κατασκεύαζε στο υπόγειο.

-«Το ενεργειακό τζάκι καλοριφέρ που σχεδίασα και κατασκεύασα μόνος μου. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται γίνεται πυρόλυση και αυτοκαθαρίζεται!»

Ένας φίλος του περιγράφει στο Mega τον χαρακτήρα του: «Με εντυπωσίαζε γιατί κάποιες φορές ήταν πολύ λογικός σε γενικές κουβέντες μιλάω, και μετά παρανοούσε να το πω έτσι. Έλεγε κάτι ασυναρτησίες. Η εμμονή που είχε με πράγματα. Κολλούσε, έτρωγε κόλλημα πως να το πω. Η μανία που είχε, δεν καθότανε, ήταν σε μια εγρήγορση».

Όπως υποστηρίζει, τα χρήματα και η διαχείριση του διαμερίσματος πιθανώς έπαιξαν ρόλο, αλλά βασικός παράγοντας ήταν τα ψυχιατρικά προβλήματα του 60χρονου.

«Ναι μεν το κίνητρο ήταν τα χρήματα, το διαμέρισμα κτλ αλλά εγώ το ρίχνω στην παράνοια πιο πολύ. Είναι 60 χρονών και πρέπει από τα 20 να παίρνει ναρκωτικά και ας πούμε και χωρίς σταματημό. Σχεδόν τα έφτιαχνε μόνος του να το πω έτσι».

Στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» προβλήθηκε και τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Αγγελική Νικολούλη πριν από την ανωμοτί κατάθεση, επιμένοντας πως δεν υπάρχει έγκλημα αλλά ατύχημα:

«Να μάθουμε τα στοιχεία, τι είναι αυτό που βρήκανε. Ήταν στο στομάχι οι ουσίες αυτές; Τι ουσίες ήτανε; Εε κι αυτό το περίεργο φαινόμενο. Πώς επιβίωσε το ύφασμα; Ήταν ποτισμένο με εύφλεκτο υγρό, κάηκαν τα πάντα και το ύφασμα άκαυτο και το χέρι; Το χέρι ήταν σαν ζωντανό. Με το μανικιούρ τα χεράκια της, σαν ζωντανά. Δεν ήταν καν μαυρισμένα, τσουρουφλισμένα. Ήταν σαν να ήταν ζωντανό όπως στις φωτογραφίες αυτές. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου».

Το χρονικό της δολοφονίας

Δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης στο σπίτι. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τον καναπέ, ενώ έχουν αποκλειστεί ως πιθανά αίτια η γυμνή φλόγα από κερί ή καντήλι, κάποιο βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής συσκευής ή υπολείμματα τσιγάρου, όπως ισχυρίζεται ο 60χρονος από την πρώτη στιγμή.

Η Ελένη Παπαδοπούλου βρέθηκε καθιστή, με ελαφρά κλίση προς τα δεξιά και το κεφάλι της να ακουμπά στον τοίχο. Κάτω από τον καναπέ σε άλλο δωμάτιο εντοπίστηκε νεκρή η γάτα της, η οποία φαίνεται να προσπαθούσε να γλιτώσει όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είχε παρασχεθεί εκείνες τις πρώτες μέρες από υπάλληλο της Πυροσβεστικής, αλλά, όπως φαίνεται, δεν αξιοποιήθηκε στην έρευνα.

«Δεν φορούσα αναπνευστική συσκευή. Βρισκόμουν στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) λεπτών περίπου και αντιλήφθηκα την παρουσία οσμής βενζίνης, η οποία εκτεινόταν από τον 1ο όροφο έως την πόρτα του διαμερίσματος της θανούσας στον 3ο όροφο. Η παρουσία οσμής απαλείφθηκε μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης», υπογράμμισε στο Μega ο πυροσβέστης που βρέθηκε στο σημείο.

Οι καθυστερήσεις στον δρόμο της εξιχνίασης

Η πρώτη εργαστηριακή έκθεση βγαίνει 8 μήνες μετά το έγκλημα. Στις 16 Αυγούστου του 2022.

Προέκυψε η παρουσία φαρμάκου στον οργανισμό της Ελένης Παπαδοπούλου που χορηγείται για παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, ενώ στην ειδική αναζήτηση μονοξειδίου του άνθρακα το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα της κυρίας Χριστίνας Τσάκωνα φτάνει στα χέρια των Αρχών 9 μήνες μετά το έγκλημα και ως αιτία θανάτου αναφέρεται η πλήρης απανθράκωση του σώματος. Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου επέμενε εκείνο το διάστημα πως η υπόθεση έχει κλείσει.

Το καλοκαίρι 2023, δηλαδή 1,5 χρόνο μετά το έγκλημα βγαίνει το πόρισμα της Πυροσβεστικής και ένα χρόνο μετά, δηλαδή 2,5 χρόνια μετά τη δολοφονία, στις 6 Ιουνίου του 2024 παραγγέλθηκε από την αστυνομία η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Ορίζονται τότε δύο πραγματογνώμονες, που καταλήγουν το περασμένο καλοκαίρι στα ίδια συμπεράσματα.

«Είμαι σίγουρος ότι η Παπαδοπούλου ήταν νεκρή, πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Επιπροσθέτως, μνημονεύω τη βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία η καύση ενός πτώματος, ειδικά με τη χρήση επιταχυντή, όπως η βενζίνη, είναι μέθοδος απόκρυψης τραυμάτων και κακώσεων», υπογράμμισε στο Mega ο ιατροδικαστής, Κώστας Κούβαρης στις 17 Ιουλίου 2025.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ώρα της αλήθειας πλησιάζει. Έχουν περάσει όμως 3 και πλέον χρόνια.

«Κατά την εξέταση του δείγματος δεν ανιχνεύθηκε η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα, γεγονός το οποίο δεν δικαιολογείται για πτώμα το οποίο βρέθηκε σε χώρο, όπου είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά. Το δεδομένο αυτό μπορεί να δίνει δύο ενδεχόμενα. Συγκεκριμένα, είτε η θανούσα ήταν νεκρή πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς, είτε η εκδήλωση της πυρκαγιάς ήταν τόσο μεγάλης έντασης και ταχύτητας με αποτέλεσμα η θανούσα να μην προλάβει καν να αναπνεύσει προτού απανθρακωθεί. Κατά την κρίση μου, το πρώτο ενδεχόμενο δείχνει ως το πιο πιθανό», είχε τονίσει ο Κώστας Καλαματιανός στην 1η Ιουλίου 2025.

Η Ελένη Παπαδοπούλου ναρκώθηκε και δολοφονήθηκε, με τη φωτιά στο διαμέρισμα που έμενε, να μπαίνει όπως αποκαλύπτεται σκόπιμα για να σβηστούν μια σειρά από στοιχεία.

Το τελικό πόρισμα της πυροσβεστικής δείχνει ξεκάθαρα πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και η υπόθεση περνά στο Ανθρωποκτονιών.

Η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου

«Η πυρκαγιά, οφείλεται σε γυμνή φλόγα με παρουσία επιταχυντή. Συγκεκριμένα, σε πράξη ατόμου, το οποίο αφού διέβρεξε με εύφλεκτο υγρό τον καναπέ του καθιστικού, το χώρο γύρω από αυτόν, καθώς και την ίδια την 87χρονη, στη συνέχεια με τη χρήση γυμνής φλόγας (σπίρτα ή αναπτήρας), προκάλεσε την πυρκαγιά», αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής.

Από τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου τον Ιανουάριο του 2022, στο ιατροδικαστικό πόρισμα 9 μήνες μετά, στο αντίστοιχο της Πυροσβεστικής το καλοκαίρι του 2023, και από εκεί στον ορισμό πραγματογνωμόνων το καλοκαίρι του 2024 και στα τελικά τους συμπεράσματα πριν από λίγους μήνες.

Η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, γνωστή κυρία της αθηναϊκής κοινωνίας και χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου έχασε τη ζωή της με τρόπο φρικτό.

Η αλήθεια για το μαρτυρικό τέλος της αποκαλύφθηκε με καθυστέρηση, σε μια υπόθεση που ανέδειξε η Αγγελική Νικολούλη.

Μαρτυρίες φίλων και συγγενών για τον φερόμενο ως μητροκτόνο

«Μου ”μύρισε” κατευθείαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Στεναχωρημένος ήτανε. Είπα εντάξει αλλά όχι και να καεί κάπως έτσι το είχα πει εγώ και μου λέει ”μην ανησυχείς είχε πεθάνει πιο πριν”. Πως κάηκε νεκρή», αποκάλυψε συγγενής της στο «Φως στο Τούνελ».

«Ο (κατηγορούμενος) είναι ένας άνθρωπος από τα ΟΥΚ»

Άλλος συγγενής του είπε στην εκπομπή: «Μου είχε αναφέρει για το βιοντίζελ και θυμάμαι αυτό το πόσο οικονομικό είναι δηλαδή, για να το χρησιμοποιήσει κάποιος για θέρμανση αντί του πετρελαίου. Δεν θυμάμαι την αλχημεία δηλαδή πώς το έκανε. Μπορώ να το φανταστώ ότι θα ήταν ο δολοφόνος, παράλληλα θα μπορούσε ο (κατηγορούμενος) να ήταν και διασώστης σε κάτι γιατί ήταν ακραίος άνθρωπος. Δεν είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ο (κατηγορούμενος) είναι ένας άνθρωπος από τα ΟΥΚ, έχει περάσει 6 μήνες σχολείο λέγεται ας πούμε αυτό με εκπαίδευση τέρμα ακραία δηλαδή, ξεκινάνε 300 και τελειώνουν 10. Πιο πολύ μου το ανέφερε ότι ”εμείς οι ΟΥΚ είμαστε επίμονοι και καταφέρνουμε αυτό που θέλουμε”. Σε τέτοιο στυλ. Για την φυλακή μου είχε πει έτσι, στο άσχετο ότι είχε κάνει και σε υψίστης ασφαλείας».

Άλλος συγγενής τους ανέφερε: «Επισκεπτόμουν συχνά τη θεία μου. Λίγους μήνες πριν από το θάνατό της, μου ζήτησε να της επιστρέψω τα κλειδιά του σπιτιού της που μου είχε δώσει, μετά από απαίτηση του γιου της. Μάλιστα η θεία μου, μου είχε εκφράσει στενοχώρια για το γεγονός ότι ο γιος της την κλείδωνε στο σπίτι. Μου είχε εκμυστηρευθεί ότι ο γιος της είχε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό που έμπαινε η σύνταξή της και δεν την άφηνε να διαχειρίζεται τα χρήματά της. Την ημέρα του συμβάντος, με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου για να μου πει ότι η μητέρα του πέθανε από ασφυξία. Συγκεκριμένα μου είπε ότι ενώ ήταν στο σπίτι του, οι γείτονες της μητέρας του τον πήραν τηλέφωνο για να του πουν ότι ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της. Μάλιστα ο ίδιος δεν ήρθε ούτε στην κηδεία της ίδιας του της μητέρας».

Πρώην συνάδελφος της συντρόφου του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου λέει στην εκπομπή: «Δεν πήρε κανένα μπιτόνι. Δεν παίρνει ποτέ αυτή ποτέ μπιτόνι μαζί από το βενζινάδικο. Ποτέ δεν πήρε γιατί κάθε μέρα αυτή όταν φεύγει από τη δουλειά βάζει 10-15 ευρώ στο αυτοκίνητο. Μπροστά μου δεν πήρε ποτέ βενζίνη, ποτέ. Εμείς, έχουμε βενζινάδικο εδώ γιατί να παίρνει μπιτόνι μαζί; Πάντα βάζει βενζίνη εδώ. Δεν μου είπε ποτέ αυτή ότι έχει γεννήτρια στο σπίτι της. Τον άντρα της εγώ, δουλέψαμε εμείς 3-4 χρόνια μαζί, τον έχω δει μόνο 2 φορές. Ήρθε και τις 2 φορές με μια μεγάλη μηχανή. Είναι καλή γυναίκα. Μια φορά δούλεψα εγώ πρωί και ήρθε αυτή και είχε ένα μάτι μαύρο. Λέω … ”Πού τσακώθηκες;”. Δεν μου έλεγε. Μου έλεγε: ”Έπεσα από σκάλα”. Λέω: ”Δεν είναι από σκάλα, κάπου τσακώθηκες”. Δεν μου είπε αυτή τίποτα. Αυτό έχω δει μια φορά. Δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα από τον άντρα της».

Άλλος συγγενής της Ελένης Παπαδοπούλου τόνισε: «Δεν ήμασταν και συνέχεια μαζί… Κανένα τηλέφωνο μια – δυο φορές τον χρόνο, δεν μιλούσαμε παραπάνω με τον ξάδερφό μου. Όχι με την θεία μου. Με τη θεία μου μιλούσαμε συχνά. Εκτός του ότι ήταν αξιοπρεπής, τον λάτρευε. Και τα έκρυβε. Αυτό λέμε. Τουλάχιστον ας μας έλεγε κάτι, ότι ξέρεις κακοποιούμαι, κάτι. Εκείνος ήταν με τα rave party που έκανε σε ένα κτήμα που είχε στα Οινόφυτα. Και λέει ότι εκεί πρέπει να πέθανε και κάποια κοπέλα από τα ναρκωτικά. Αν συνέβαιναν αυτά, η θεία μου τα έκρυβε.

»Ξέρω ότι ήταν 40 στρέμματα, είχε ξεκινήσει, είχε φέρει θερμοκήπιο να κάνει τουλίπες, χάλασε, μετά πήρε κότες, αυγά και τέτοια, γενικά με τη φύση. Τώρα με τα rave party πώς μπλέχτηκε, τι έκανε… Τώρα μου έλεγε ότι πουλάει βιολογικά αυγά. Αυτό. Όσες φορές τον ρώτησα αυτό μου έλεγε. Τώρα πού τις είχε τις κότες, πού πουλούσε αυγά δεν ξέρω. Ακούω τώρα ότι 400.000 έχει χρέη. Από πού τα είχε τα χρέη δεν το ξέρω καθόλου. Η μητέρα του γιατί να έχει χρέη; Έπαιρνε την βουλευτική αποζημίωση, την υπουργική, ήταν και γιατρός ο μπαμπάς».

