Πιερρακάκης: «Καλωσορίζω θερμά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη»
Το μήνυμά του Κυριάκου Πιερρακάκη ο νέος πρόεδρος του Eurogroup
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, καλωσόρισε την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026, δηλώνοντας την πλήρη στήριξη της Ελλάδας, τονίζοντας ότι μια μεγαλύτερη Ευρωζώνη ενισχύει την Ευρώπη και την ανθεκτικότητα της περιοχής.
«Καλωσορίζω θερμά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, καθώς από την 1η Ιανουαρίου του 2026 γίνεται το 21ο μέλος της. Για να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα ορόσημο για την ευρωπαϊκή οικονομία χρειάστηκε πολλή προσπάθεια και μεταρρυθμίσεις», τόνισε στο μήνυμά του ο νέος πρόεδρος του Eurogroup.
