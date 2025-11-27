Μία νύχτα μόνο spoiler: Κινδυνεύει η Αρετή

Ήρθε σαν σίφουνας στη βραδινή ζώνη του MEGA και κατακτά πρωτιές. Η παραγωγή «Μία νύχτα μόνο» θα συνεχίσει να καθηλώνει, με επεισόδια και ανατροπές που το κοινό δεν φαντάζεται.

Το χτύπημα στην Αρετή τρομοκρατεί τους πάντες και κάνει τον Οδυσσέα να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Κι ενώ η αστυνομία βρίσκεται στην αναζήτηση του δράστη, η Ελένη φαίνεται πως γίνεται ο επόμενος στόχος. Ο Οδυσσέας, σε συνεργασία με τον Σταύρο, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, φέρνοντας την Αρετή και την οικογένεια της στο εξοχικό του, την ίδια ώρα που Μιρέλλα με τον Πωλ παραδίδονται σε μια δυνατή έλξη.

Στο σπίτι του Νταγιάννου επικρατεί αισιοδοξία, μια και η Άσπα δείχνει να συνέρχεται και να ξαναβρίσκει τον εαυτό της, μέχρι που μια αποκάλυψη φέρνει τα πάνω κάτω. Η Αρετή με τον Οδυσσέα έρχονται πιο κοντά παρά ποτέ, ενώ ο Σταύρος έρχεται αντιμέτωπος με μια αλήθεια, που θα τον λυγίσει.

Ο αστυνόμος κάνει μία ανακάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα, ενώ η Κατερίνη αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, προκειμένου να μάθει τι είναι αυτό που της κρύβει ο Οδυσσέας.

