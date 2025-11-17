Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη - «Φαντάσματα», «Voice» ή «Μία νύχτα μόνο»

Ηρεμία δεν βρίσκουν τα στελέχη των καναλιών, περιμένοντας καθημερινά τα ραβασάκια της Nielsen! Χθες, Κυριακή, η μάχη ήταν δυνατή στη βραδινή ζώνη και το ενδιαφέρον μεγάλο…

Χαρακτηριστικά, τα «Φαντάσματα» του STAR κέρδισαν την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία σημείωσε 13,7% στο σύνολο και 17,7% στους τηλεθεατές 18-54, αποδεικνύοντας τη δυναμική της… Η εν λόγω επιτυχία, άλλωστε, οδηγεί τα στελέχη σε σκέψεις να δώσουν το πράσινο φως για δεύτερο κύκλο. Η κωμική σειρά «IQ 160», που έλαβε τη σκυτάλη, έκανε 13,5% και 15,4%.

Η σειρά του MEGA, «Μία νύχτα μόνο», κατέγραψε 21,1% στο σύνολο και 17% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε lead in, κράτησε παρέα στο 18,6% του συνόλου και στο 10,7% στο δυναμικό κοινό.

Το «Voice», στον ΣΚΑΪ, έκανε 18,8% στο σύνολο και 15,2% στο δυναμικό κοινό. Το μουσικό σόου παραμένει η μεγάλη επιτυχία του καναλιού του Φαλήρου. Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» - που πλέον παίζεται και την Κυριακή- κατέγραψε 12,6% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό. Ο «Δικαστής», που πήρε τη σκυτάλη, κατέγραψε 7,4% στο σύνολο και 6,1% στο δυναμικό κοινό.

