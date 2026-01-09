F1 Ferrari: το νέο μονοθέσιο θα ονομάζεται SF-26 - «Αρχίζει μια νέα εποχή»

Παρουσιάζεται στις 23 Ιανουαρίου στο Φιοράνο

F1 Ferrari: το νέο μονοθέσιο θα ονομάζεται SF-26 - «Αρχίζει μια νέα εποχή»
Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco in action during the Abu Dhabi Formula One Grand Prix in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Sunday, Dec. 7, 2025. (AP Photo/Darko Bandic)
AP
Το νέο μονοθέσιο της Ferrari θα έχει ένα απλό και άμεσο όνομα, στραμμένο στο μέλλον χωρίς να απαρνείται το παρελθόν: SF-26. Με ένα σύντομο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα επίσημα κοινωνικά της δίκτυα, το «Καβαλίνο» επισημοποίησε την ονομασία του μονοθεσίου που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026, δίνοντας συμβολικά το έναυσμα για μια πολυαναμενόμενη σεζόν στο Μαρανέλο.

«Αρχίζει μια νέα εποχή», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram. Ένα όνομα που επιλέχθηκε στο πνεύμα της συνέχειας, τουλάχιστον σε τυπικό επίπεδο, σε σχέση με εκείνο του μονοθεσίου που ο Σαρλ Λεκλέρ και ο σερ Λιούις Χάμιλτον οδήγησαν το 2025, με αποτελέσματα σαφώς κατώτερα των προσδοκιών.

https://www.instagram.com/reel/DTSgZ5siKlM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δεν αποτελεί πλέον μυστικό: η Ferrari που θα παρουσιαστεί στο Φιοράνο την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου θα ονομάζεται έτσι. Το Μαρανέλο επέλεξε να συνεχίσει στο μονοπάτι της πρόσφατης παράδοσης, επισημοποιώντας την ονομασία με μια ανάρτηση που επιβεβαιώνει τη βούληση να διατηρηθεί μια καθαρή και αναγνωρίσιμη γραμμή και σε επίπεδο ταυτότητας.

Το project 678, όπως ήταν γνωστό μέχρι σήμερα το νέο σασί, αποκτά έτσι το οριστικό του όνομα με το οποίο θα μπει στην ιστορία της F1. Ο συνδυασμός του «SF», ακρωνύμιο της Scuderia Ferrari, με τα δύο τελευταία ψηφία του έτους αναφοράς έχει καθιερωθεί ως σταθερά στις ονομασίες των «κόκκινων» τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η πρώτη που εγκαινίασε αυτή τη φόρμουλα ήταν η SF-23, ακολούθησαν οι SF-24 και SF-25, για να φτάσουμε σήμερα στη SF-26.

Αν κοιτάξει κανείς πιο πίσω, η γενεαλογία των Ferrari με την ένδειξη «SF» ξεκινά το 2015, όταν το μονοθέσιο που ανατέθηκε στους Σεμπάστιαν Φέτελ και Κίμι Ραϊκόνεν βαφτίστηκε SF15-T. Ακολούθησαν οι SF16-H (2016), SF70H (2017), SF71H (2018), SF90 (2019, με τον Σαρλ Λεκλέρ στη θέση του Ραϊκόνεν), SF1000 (2020) και SF21 (2021, με τον Κάρλος Σάινθ στη θέση του Σεμπάστιαν Φέτελ).

Η μοναδική πραγματική διακοπή αυτής της συνέχειας ήταν η F1-75 του 2022, μια εορταστική ονομασία για τα 75 χρόνια της Ferrari, πριν από την οριστική επιστροφή στο «SF» από το 2023, αυτή τη φορά με παύλα ανάμεσα στο ακρωνύμιο και τον αριθμό του έτους, στοιχείο που απουσίαζε στις προηγούμενες ονομασίες.

Γύρω από τη SF-26, όπως συμβαίνει συνήθως, συγκεντρώνονται τεράστιες προσδοκίες. Πρόκειται για το μονοθέσιο που θα οδηγήσει τη Ferrari σε μια νέα τεχνική εποχή: αυτή των πιο ευέλικτων αυτοκινήτων, με διαφορετική μονάδα ισχύος, με μεγαλύτερη ηλεκτρική ισχύ και ενός ριζικά ανανεωμένου κανονιστικού πλαισίου με νέα χαρακτηριστικά, ικανού να ανακατέψει τις ισορροπίες που διαμορφώθηκαν στον κύκλο των μονοθεσίων.

Μετά από μια απογοητευτική σεζόν το 2025, που έκλεισε με την 4η θέση στους Κατασκευαστές, στο Μαρανέλο γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει πια περιθώριο για λάθη.

Η πορεία προς το ντεμπούτο στη Μελβούρνη είναι ήδη χαραγμένη: στις 23 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση της νέας SF-26 στο Φιοράνο, ακολουθούν οι δοκιμές της Βαρκελώνης από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου, με τρεις ημέρες στη διάθεση κάθε ομάδας. Έπειτα, οι δοκιμές στο Μπαχρέιν από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου και από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου, πριν από την εκκίνηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Μελβούρνη (Αυστραλία) στις 8 Μαρτίου.

Καθοριστικοί σταθμοί για να φανεί αν αυτή τη φορά, πίσω από ένα όνομα που παραπέμπει στην παράδοση, θα κρύβεται επιτέλους μια Ferrari ικανή να επιστρέψει στις νίκες.

