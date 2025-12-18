Έκλεψε Φεράρι αξίας 400.000 δολαρίων και την έριξε σε κολόνα ρεύματος - Ακολούθησε έκρηξη - Βιντεο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Έκλεψε Φεράρι αξίας 400.000 δολαρίων και την έριξε σε κολόνα ρεύματος - Ακολούθησε έκρηξη - Βιντεο
Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στο Μαϊάμι, όταν μια κλεμμένη Φεράρι προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα ρεύματος, προκάλεσε ισχυρή έκρηξη και βύθισε τη γειτονιά στο σκοτάδι. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός είχε προηγουμένως διαφύγει από την αστυνομία, χτυπώντας μάλιστα περιπολικό πριν χάσει τον έλεγχο του πολυτελούς οχήματος.

Στο βίντεο φαίνεται η Ferrari να αναπτύσσει ταχύτητα, ο οδηγός να χάνει τον έλεγχο και το όχημα να προσκρούει με σφοδρότητα στην κολόνα, η οποία κόβεται στα δύο. Δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται έκρηξη που φωτίζει ολόκληρο τον δρόμο, και η οποία αφήνει όλη την περιοχή χωρίς ρεύμα.

Σύλληψη και κατηγορίες

Ο Deshawn Prendergast, 28 ετών, από το Μπρονξ της Νέας Υόρκης, συνελήφθη για το τροχαίο και την έκρηξη της 11ης Δεκεμβρίου, αφού παραδόθηκε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στην κατοχή του βρέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και 582 δολάρια. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου κρατήθηκε με εγγύηση 5.650 δολαρίων.

Εμφανίστηκε πρώτη φορά στο δικαστήριο στις 17 Δεκεμβρίου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή οχήματος, διαφυγή από την αστυνομία, εγκατάλειψη σκηνής ατυχήματος και επικίνδυνη οδήγηση. Η επόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 13 Φεβρουαρίου 2026.

