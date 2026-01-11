Mε το Loyal+ ανταλλάσεις το παλιό σου Ford με νέο με 0% επιτόκιο και επιπλέον όφελος

Η Ford Motor Ελλάς εγκαινιάζει το Ford Loyal+, ένα πρόγραμμα ανταλλαγής που απευθύνεται αποκλειστικά σε υφιστάμενους πελάτες της μάρκας. Στόχος του είναι να διευκολύνει την αντικατάσταση του παλαιού Ford με ένα νέο, προσφέροντας ευνοϊκούς όρους και οικονομικά κίνητρα, τόσο για ιδιώτες όσο και για ατομικές επιχειρήσεις.

Το Ford Loyal+ καλύπτει όλα τα νέα επιβατικά μοντέλα της γκάμας, συμπεριλαμβανομένων των Tourneo Connect και Tourneo Courier, ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα, είτε πρόκειται για βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα, είτε για αμιγώς ηλεκτρικά. Η διαδικασία είναι απλή: ο πελάτης παραδίδει το υπάρχον Ford όχημά του σε έναν Επίσημο Έμπορο, ο οποίος αξιολογεί την αξία ανταλλαγής και την ενσωματώνει ως προκαταβολή για την απόκτηση του νέου μοντέλου.

