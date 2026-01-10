Η Hyundai αποκαλύπτει το πλάνο της για παγκόσμια κυριαρχία μέσω ρομπότ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Hyundai δεν έκρυψε τις προθέσεις της στην φετινή CES, δηλώνοντας ανοιχτά ότι σκοπεύει να κυριαρχήσει στην επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση: τη σύγκλιση ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης.

Στον πυρήνα της στρατηγικής βρίσκεται το Atlas, το δίποδο ρομπότ της Boston Dynamics, μιας αμερικανικής εταιρείας που ανήκει στον κορεατικό όμιλο από το 2021.

Το πλάνο είναι ξεκάθαρο: μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ με στόχο να καλύψουν ανάγκες στον βιομηχανικό τομέα και όχι σε οικιακές εφαρμογές. Η Hyundai σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Atlas αρχικά στα δικά της εργοστάσια, όπως το Metaplant America στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, και στη συνέχεια στο δίκτυο παραγωγής της Kia.

Οι πρώτες εφαρμογές θα επικεντρωθούν στη διαχείριση εξαρτημάτων και σε ασφαλείς, επαναλαμβανόμενες εργασίες, ενώ μέχρι το 2030 το ρομπότ αναμένεται να αναλάβει πιο σύνθετα καθήκοντα συναρμολόγησης.

Η εξέλιξη του Atlas θα στηριχθεί στη συνεργασία με τη Google DeepMind, με στόχο την ενσωμάτωση προηγμένων AI μοντέλων που θα επιτρέψουν στο ρομπότ να λειτουργεί πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη αυτονομία.

Εκτός από το Atlas, η Hyundai παρουσίασε στο CES τα ήδη ενεργά Spot και Stretch -ρομπότ για παρακολούθηση και logistics- καθώς και το MobED, μια πλατφόρμα με τροχούς για μεταφορά φορτίων.

Όπως διαφαίνεται, το μέλλον για τη Hyundai δεν είναι πλέον μόνο ηλεκτρικό, αλλά και ρομποτικό, με στόχο την ηγεσία στον τομέα της «φυσικής AI».

