Ελληνικό: Θανατηφόρο τροχαίο – 69χρονος παρασύρθηκε από όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (25/2), όταν όχημα που οδηγούσε 19χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 69χρονο πεζό επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:00, στο ύψος του Ελληνικού. Ο 69χρονος επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, ωστόσο ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, εξετάζοντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες της περιοχής.