Μήνυμα Κιμ Γιονγκ Ουν προς την Ουάσιγκτον: Η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να «τα πάει καλά» με τις ΗΠΑ

Η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να «τα πάει καλά» με τις ΗΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι θα σεβαστούν την τρέχουσα πυρηνική θέση μας, δήλωσε ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε την πρόθεσή του να επεκτείνει το πυρηνικό οπλοστάσιο και το επιχειρησιακό βεληνεκές της Βόρειας Κορέας - καλώντας τις ΗΠΑ να σεβαστούν την πυρηνική ισχύ της χώρας του, σε ένα σπάνιο μήνυμα προς την Ουάσινγκτον. Οι ΗΠΑ και η Βόρεια Κορέα θα μπορούσαν να «τα πάνε καλά», πρόσθεσε ο Κιμ, αλλά μόνο εάν οι ΗΠΑ αποδεχτούν ότι τα πυρηνικά όπλα της Βόρειας Κορέας ήρθαν για να μείνουν.

Τα σχόλιά του, τα οποία έγιναν σε ένα πενταετές συνέδριο του κόμματος που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ, θεωρούνται ότι αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο. Ωστόσο, ο Κιμ διαψεύδει τις ελπίδες για οποιαδήποτε διπλωματική αναθέρμανση των σχέσεων με τη Νότια Κορέα, αποκαλώντας την «πιο εχθρική οντότητα» του Βορρά.

Εάν η Ουάσινγκτον «σεβαστεί την τρέχουσα [πυρηνική] θέση μας όπως ορίζεται στο Σύνταγμα... και αποσύρει την εχθρική της πολιτική... δεν υπάρχει λόγος να μην τα πάμε καλά με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Κιμ στο Ένατο Συνέδριο του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA. Η μελλοντική κατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Βόρειας Κορέας «εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση των ΗΠΑ», δήλωσε ο Κιμ. «Είτε πρόκειται για ειρηνική συνύπαρξη είτε για μόνιμη αντιπαράθεση, είμαστε έτοιμοι και για τα δύο, και η επιλογή δεν είναι δική μας.»

Απευθύνθηκε επίσης στη γειτονική της Νότια Κορέα, λέγοντας ότι θα «αποκλείσει οριστικά τη Σεούλ από την κατηγορία των συμπατριωτών», προσθέτοντας ότι «όσο η Νότια Κορέα δεν μπορεί να ξεφύγει από τις γεωπολιτικές συνθήκες του να έχει σύνορα μαζί μας, ο μόνος τρόπος για να ζήσει με ασφάλεια είναι να εγκαταλείψει όλα όσα σχετίζονται με εμάς και να μας αφήσει ήσυχους».

Αναλυτής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι τελευταίες δηλώσεις της Πιονγιάνγκ σηματοδοτούν «την πρόθεση να επιδιώξει σχέσεις με τις ΗΠΑ ανεξάρτητα, χωρίς να περάσουν από τη Νότια Κορέα». Ο Κιμ τόνισε επίσης το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγιάνγκ, λέγοντας: «Θα επικεντρωθούμε σε έργα για την αύξηση του αριθμού των πυρηνικών όπλων και την επέκταση των πυρηνικών επιχειρησιακών μέσων».

Παρά τις μακροχρόνιες διεθνείς κυρώσεις, η Βόρεια Κορέα συνέχισε να αναπτύσσει τις πυρηνικές της δυνατότητες, δοκιμάζοντας τακτικά απαγορευμένους διηπειρωτικούς πυραύλους. Το κρατικό KCNA ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι υπό την ηγεσία του Κιμ η Βόρεια Κορέα «βελτίωσε ριζικά» την «αποτροπή πολέμου» της, «με τις πυρηνικές δυνάμεις ως άξονα δράσης της».

Η μυστικότητα του καθεστώτος, ωστόσο, καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση της πραγματικής προόδου που έχει σημειώσει ο στρατός του. Το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης, εκτίμησε πέρυσι ότι η Βόρεια Κορέα διέθετε περίπου 50 συναρμολογημένες πυρηνικές κεφαλές και αρκετό σχάσιμο υλικό για να παράγει έως και 40 ακόμη. Ο Κιμ είχε επίσης ζητήσει προηγουμένως μια «απεριόριστη» επέκταση του πυρηνικού προγράμματος της χώρας τον Νοέμβριο του 2024.

Πέρυσι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δημοσίευσε έναν παγκόσμιο οδικό χάρτη ασφάλειας που εμφανώς δεν ανέφερε την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας ως στόχο - παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί σταθερά στην Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας κάθε προέδρου των ΗΠΑ από το 2003, όταν εμφανίστηκε το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγιάνγκ. Η παράλειψη τροφοδότησε εικασίες ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Κιμ, που πραγματοποιήθηκαν τελευταία φορά το 2019, θα μπορούσαν σύντομα να αναβιώσουν.

Ο προηγούμενος οδικός χάρτης του Τραμπ, που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2017, ανέφερε τη Βόρεια Κορέα 16 φορές - χαρακτηρίζοντάς την ως απειλή και ως κράτος-αδίστακτο που θα μπορούσε «να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών». Ωστόσο, ο Κιμ επιμένει εδώ και καιρό ότι η αποπυρηνικοποίηση δεν είναι κάτι που εξετάζει η Πιονγκγιάνγκ.

«Η έννοια της «αποπυρηνικοποίησης» έχει ήδη χάσει το νόημά της. Έχουμε γίνει πυρηνικό κράτος», δήλωσε στο κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο. «Λέω ότι η «αποπυρηνικοποίηση» είναι το τελευταίο, τελευταίο πράγμα που μπορούν να περιμένουν από εμάς». «Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες, απελευθερωμένες από την παράλογη επιδίωξή τους για αποπυρηνικοποίηση άλλων και αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, επιθυμούν γνήσια ειρηνική συνύπαρξη μαζί μας, δεν υπάρχει λόγος να μην έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό».

Φωτογραφίες από τα τελικά στάδια του φετινού συνεδρίου του κόμματος έδειχναν επίσης την έφηβη κόρη του Κιμ, Τζου Άε, να στέκεται δίπλα στον πατέρα της φορώντας ένα ασορτί μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγιάνγκ. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσε στους νομοθέτες ότι ο Κιμ επέλεξε τον Τζου Άε - ο οποίος πιστεύεται ότι είναι 13 ετών - ως κληρονόμο του.

