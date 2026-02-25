Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε διοριστεί παρανόμως και εργαζόταν για μερικά χρόνια σε υπηρεσία του δήμου

Newsbomb

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

Φωτ. Αρχείου - Το δημαρχείο Αγρινίου.

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πλαστό πτυχίο εργαζόταν για χρόνια ένας υπάλληλος στον δήμο Αγρινίου, ο οποίος πλέον καλείται να επιστρέψει τη μισθοδοσία που είχε λάβει.

Την είδηση αποκάλυψε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου ο αναπληρωτής δημάρχου Βασίλης Φωτάκης, ειδικότερα ως προς το σκέλος του μεγάλου ποσού της μισθοδοσίας του, που καλείται να επιστρέψει.

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε διοριστεί παρανόμως και εργαζόταν για μερικά χρόνια σε υπηρεσία του δήμου. Έπειτα από σχετικό έλεγχο όμως, αποκαλύφθηκε πως το πτυχίο του ήταν πλαστό.

Πλέον, καλείται να επιστρέψει περισσότερα από 230 χιλιάδες ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπάλληλος έως τώρα δεν έχει αντικρούσει την απόφαση.

*Με πληροφορίες από agriniopress.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:30ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι πριν τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Επτά τουρκικές παραβιάσεις και τέσσερις παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Από την κυρά Άρτεμη θα φας»: Επίσκεψη Μητσοτάκη στην «κυρά του Δέλτα» στον Έβρο - Βίντεο

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιζαμπέλ Ατζανί: Σε δίκη η Γαλλίδα ηθοποιός για φοροδιαφυγή

21:58ΕΛΛΑΔΑ

9χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρθηκε στο Παίδων

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: 4 νεκροί σε ταχύπλοο με πινακίδα της Φλόριντα - Σκοτώθηκαν από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Η αναφορά στους Ινδούς λογχοφόρους που κατατρόπωσαν τους Οθωμανούς - Τι έγινε στην μάχη της Χάιφα

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM αναστέλλει τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σε αναστολή η παιδίατρος που απουσίαζε από εφημερία όταν εισήχθη βρέφος με μηνιγγίτιδα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Αυτή είναι η ιρανική πρόταση στις ΗΠΑ για πυρηνική συμφωνία

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη - Ποιοι συμμετέχουν

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague ο Λεσόρ, εκτίει με Παρί

20:57LIFESTYLE

Πέθανε ο ράπερ Oliver "Power" Grant, ιδρυτικό μέλος των Wu-Tang Clan

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Ανατροπή νταλίκας στον ΒΟΑΚ - Έπεσε στο αντίθετο ρεύμα

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόρισμα ΕΜΠ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: Διαβρωμένος σωλήνας χωρίς αντιδιαβρωτική προστασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

21:58ΕΛΛΑΔΑ

9χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρθηκε στο Παίδων

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σε αναστολή η παιδίατρος που απουσίαζε από εφημερία όταν εισήχθη βρέφος με μηνιγγίτιδα

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Η αναφορά στους Ινδούς λογχοφόρους που κατατρόπωσαν τους Οθωμανούς - Τι έγινε στην μάχη της Χάιφα

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: 4 νεκροί σε ταχύπλοο με πινακίδα της Φλόριντα - Σκοτώθηκαν από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοίο γύρω από το Ιράν - Εγκατέλειψε το λιμάνι του Μπαχρέιν ο 5ος στόλος - Το ίδιο είχε κάνει και πριν τα χτυπήματα του καλοκαιριού

19:32LIFESTYLE

Γιώτα Φέστα: «Όταν είπα στον πατέρα μου ότι χώρισα και ήμουν έγκυος από άλλον άντρα έπαθε υστερική κρίση»

13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Από την κυρά Άρτεμη θα φας»: Επίσκεψη Μητσοτάκη στην «κυρά του Δέλτα» στον Έβρο - Βίντεο

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague ο Λεσόρ, εκτίει με Παρί

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη - Ποιοι συμμετέχουν

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γερμανία: Μητέρα φέρεται να σκότωσε το ίδιο της το παιδί

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Σε λειτουργία το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά live γεωεντοπισμός τρένων μέσω δορυφόρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ