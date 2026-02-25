Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

Με πλαστό πτυχίο εργαζόταν για χρόνια ένας υπάλληλος στον δήμο Αγρινίου, ο οποίος πλέον καλείται να επιστρέψει τη μισθοδοσία που είχε λάβει.

Την είδηση αποκάλυψε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου ο αναπληρωτής δημάρχου Βασίλης Φωτάκης, ειδικότερα ως προς το σκέλος του μεγάλου ποσού της μισθοδοσίας του, που καλείται να επιστρέψει.

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε διοριστεί παρανόμως και εργαζόταν για μερικά χρόνια σε υπηρεσία του δήμου. Έπειτα από σχετικό έλεγχο όμως, αποκαλύφθηκε πως το πτυχίο του ήταν πλαστό.

Πλέον, καλείται να επιστρέψει περισσότερα από 230 χιλιάδες ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπάλληλος έως τώρα δεν έχει αντικρούσει την απόφαση.

*Με πληροφορίες από agriniopress.gr

