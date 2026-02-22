Αγρίνιο: Αδέσποτοι σκύλοι επιτέθηκαν σε ιερέα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο Νοσοκομειο Αγρινίου διακομίσθηκε ιερέας έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από αδέσποτους σκύλους στην περιοχή της Παραβόλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (22/02), ενώ ο ιερέας που ιερουργεί σε γειτονικό χωριό, είχε μεταβεί στην Παραβόλα για συνάντηση με τον αρχιερατικό επίτροπο.

Οι σκύλοι του επιτέθηκαν ρίχνοντάς τον στο έδαφος και τραυματίζοντάς τον. Στο σημείο κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ, με τον άτυχο ιερέα να διακομίζετε στο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Διαβάστε επίσης