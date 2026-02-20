Αγρίνιο: Ανήλικοι Ρομά πίσω από 15 κλοπές- Έκλεβαν από οχήματα μέχρι πεζούς

Εξιχνιάστηκαν μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, δεκαπέντε υποθέσεις κλοπών σε οχήματα, κατάστημα και πεζή γυναίκα, στο Αγρίνιο.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος πέντε ανηλίκων Ρομά, ηλικίας από 10 έως 13 ετών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και σε βάρος δυο γονέων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι κατηγορούμενοι από τον Ιούνιο του 2025 έως 08/02/2026, διέπραξαν δεκαπέντε κλοπές (η μια απόπειρα), σε οχήματα, σε εμπορικό κατάστημα και σε πεζή ηλικιωμένη γυναίκα, κατά τις οποίες έκλεψαν το χρηματικό ποσό των 160 ευρώ, καθώς και τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, διάφορες συσκευές (βάση τηλεόρασης, συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων, τιμονιέρα, ραδιοκασετόφωνο, συσκευή epass, βάση τηλεόρασης, φορτιστή αυτοκινήτου), γυαλιά και ενδύματα, συνολικής αξίας περίπου 2.500 ευρώ.

Ως προς τη μεθοδολογία, οι κατηγορούμενοι ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέπρατταν τις κλοπές κυρίως απογευματινές ώρες, ενώ προκαλούσαν στα οχήματα θραύση τζαμιών και στη συνέχεια αφαιρούσαν τα αντικείμενα.

