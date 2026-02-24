Αγρίνιο: Νέα επίθεση αδέσποτων σκύλων στην Παραβόλα - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη γυναίκα
Την Κυριακή (22/02) ιερέας δέχθηκε επίθεση στην ίδια περιοχή
Νέο περιστατικό επίθεσης αδέσποτων σκύλων στην Παραβόλα Αγρινίου σημειώθηκε την Τρίτη (24/02), με γυναίκα να μεταφέρεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο.
Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό εντός λίγων ημερών, καθώς την Κυριακή (22/02) ιερέας δέχθηκε επίθεση από αδέσποτους σκύλους στην ίδια περιοχή.
Οι σκύλοι του επιτέθηκαν ρίχνοντάς τον στο έδαφος και τραυματίζοντάς τον, με τους παρόντες στο περιστατικό να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
*Με πληροφορίες από agriniopress.gr
