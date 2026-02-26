Υπουργικό συμβούλιο: Στο τραπέζι οι ενεργειακές συμφωνίες με την Chevron

Snapshot Το Υπουργικό Συμβούλιο συζητά τις ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ του ΥΠΕΝ, της ΕΔΕΥ και της σύμπραξης Chevron και HelleniQ Energy.

Προωθείται νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων, καθώς και ρυθμίσεις για τις συντάξεις του Δημοσίου.

Θα παρουσιαστεί νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Θα συζητηθεί νομοσχέδιο για μέτρα στεγαστικής αρωγής και ενίσχυσης μετά από φυσικές καταστροφές. Snapshot powered by AI

Στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα για την Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον παράνομο στοιχηματισμό.

Στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστούν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. και της σύμπραξης Chevron και HelleniQ Energy.

Εξάλλου, θα γίνει η εισήγηση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τις προκλήσεις της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις μορφές της τέχνης και στα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον πολιτισμό και συνεργασία με το PHAROS AI Factory. Παράλληλα, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για τη σύσταση νομικού προσώπου, υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε.» και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων.

Ο υπουργός Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων, καθώς και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου και άλλες μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις.

Στο υπουργικό συμβούλιο, ο Γιώργος Φλωρίδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Τέλος ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών μέτρων ενίσχυσης μετά από φυσικές καταστροφές.

Διαβάστε επίσης