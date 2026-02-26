Υπουργικό συμβούλιο: Στο τραπέζι οι ενεργειακές συμφωνίες με την Chevron

Τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν οι έρευνες υδρογονανθράκων, οι επιπτώσεις της ΑΙ στον πολιτισμό, ρυθμίσεις για παράνομα τυχερά παίγνια και συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και παρεμβάσεις για Δικαιοσύνη και στεγαστική αρωγή

Newsbomb

Υπουργικό συμβούλιο: Στο τραπέζι οι ενεργειακές συμφωνίες με την Chevron
© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Υπουργικό Συμβούλιο συζητά τις ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ του ΥΠΕΝ, της ΕΔΕΥ και της σύμπραξης Chevron και HelleniQ Energy.
  • Προωθείται νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων, καθώς και ρυθμίσεις για τις συντάξεις του Δημοσίου.
  • Θα παρουσιαστεί νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.
  • Θα συζητηθεί νομοσχέδιο για μέτρα στεγαστικής αρωγής και ενίσχυσης μετά από φυσικές καταστροφές.
Snapshot powered by AI

Στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα για την Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον παράνομο στοιχηματισμό.

Στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστούν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. και της σύμπραξης Chevron και HelleniQ Energy.

Εξάλλου, θα γίνει η εισήγηση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τις προκλήσεις της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις μορφές της τέχνης και στα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον πολιτισμό και συνεργασία με το PHAROS AI Factory. Παράλληλα, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για τη σύσταση νομικού προσώπου, υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε.» και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων.

Ο υπουργός Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων, καθώς και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου και άλλες μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις.

Στο υπουργικό συμβούλιο, ο Γιώργος Φλωρίδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Τέλος ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών μέτρων ενίσχυσης μετά από φυσικές καταστροφές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουάσιγκτον: Υπεγράφη η συμφωνία της ONEX με την κορεατική Hanwha για ναυπηγική και ενεργειακή συνεργασία

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Έστελνα φωτογραφίες του παιδιού μου σε άλλους γιατρούς, γιατί έλειπε η παιδίατρος

09:14LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

09:05LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή - Το διάγραμμα των πυρών στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε 24χρονη

08:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

08:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό συμβούλιο: Στο τραπέζι οι ενεργειακές συμφωνίες με την Chevron

08:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προσφέρουν για πρώτη φορά προξενικές υπηρεσίες σε ισραηλινό οικισμό εποίκων στη Δυτική Όχθη - Για «επικίνδυνο προηγούμενο» κάνει λόγο η Χαμάς

08:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο - Διμερείς σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ και Ιράν στην ατζέντα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή για τα επεισόδια στη Νίκαια ο πρόεδρος του Ιωνικού και δύο οπαδοί της ομάδας

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Υπερδιπλασιάστηκαν οι πωλήσεις μοτοσικλετών μέσα σε 5 χρόνια - Γραφήματα

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο: Την ενοχή του δράστη πρότεινε η Εισαγγελέας - Σήμερα η απόφαση

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Μεγάλες ζημιές στο παραλιακό μέτωπο

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Παραμένει δύσκολη η κατάσταση στα Λάβαρα - Φοβούνται τις βροχές οι κάτοικοι

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Κιμ Γιονγκ Ουν προς την Ουάσιγκτον: Η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να «τα πάει καλά» με τις ΗΠΑ αν σεβαστούν την πυρηνική ισχύ μας

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε 95 πόλεις της Ελλάδας και 25 του εξωτερικού το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν είναι κάτι σοβαρό μας έλεγε», λέει η μητέρα - «Ήμουν σε άδεια», είπε η παιδίατρος

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στις μουσουλμάνες βουλευτές που διέκοψαν την ομιλία του: «Μπείτε σε μια βάρκα μαζί με τον Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή - Το διάγραμμα των πυρών στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Υπερδιπλασιάστηκαν οι πωλήσεις μοτοσικλετών μέσα σε 5 χρόνια - Γραφήματα

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο: Την ενοχή του δράστη πρότεινε η Εισαγγελέας - Σήμερα η απόφαση

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα δύο σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Στο τέλος Μαρτίου η απόφαση

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν: Πάνω από 2.000 κινεζικά πλοία κοντά στην Ιαπωνία

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε 24χρονη

09:05LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Θανατηφόρο τροχαίο – 69χρονος παρασύρθηκε από όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μεγαλόπολη: Ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ