Κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Μεγάλες ζημιές στο παραλιακό μέτωπο

Εκτεταμένες καταστροφές έχει προκαλέσει στο νησί της Ζακύνθου η κακοκαιρία που έχει πλήξει τις τελευταίες ημέρες την περιοχή, με αποτέλεσμα το παραλιακό μέτωπο να έχει υποστεί μεγάλες ζημιές αλλά και ανησυχία ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr το παραλιακό μέτωπο του Λαγανά βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση, καθώς πολλά σημεία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ιδιωτικές επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ενώ τμήματα των παράλληλων δρόμων έχουν υποχωρήσει ή παρουσιάζουν ρωγμές.

Φερτά υλικά, πέτρες και κομμάτια ασφάλτου έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της παραλίας, ενώ η στάθμη της θάλασσας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πέρα από τη θαλάσσια περιοχή, το χωριό αντιμετώπισε και ορισμένα μεμονωμένα περιστατικά βλαβών.

Η Βαρβάρα Τσαγκαροπούλου, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Παντοκράτορα, δήλωσε: «Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων έχουν προκληθεί ζημιές σε μεγάλο μέρος του νησιού. Ο Λαγανάς έχει επίσης πληγεί, με πολλά σημεία της παραλίας να έχουν καταστραφεί. Όλα αυτά πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα, καθώς η τουριστική περίοδος πλησιάζει. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Η φύση, βεβαίως, εκδικείται σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουν περάσει πολλά χρόνια χωρίς να γίνει ανάπλαση στην παραλία του Λαγανά. Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες στον κόσμο και θεωρώ ότι είναι και από τις πιο παραμελημένες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Λούντζης ανέφερε: «Η κακοκαιρία άφησε πίσω της πολλές ζημιές δεξιά και αριστερά της παραλίας. Φέτος σημειώθηκαν καταστροφές και σε επιχειρήσεις, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών. Περιμένουμε να σταματήσουν οι βροχές, ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε τις εργασίες αποκατάστασης, καθώς ακόμη και τώρα δεν μπορούμε να επέμβουμε, υπό τον φόβο νέας επιδείνωσης του καιρού».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου αναφέρθηκε σε μία ακόμη σοβαρή βλάβη στην παραλία: «Υπάρχει ένα σημείο όπου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και έχουν σπάσει σωλήνες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό να εισέλθουν μηχανήματα στη θάλασσα, καθώς το νερό έχει καλύψει μεγάλο μέρος της άμμου. Πρέπει να περιμένουμε λίγες ημέρες, μέχρι να βελτιωθεί ο καιρός, ώστε τα συνεργεία να ξεκινήσουν τις εργασίες».