Mitsuoka Ryugi: Ένα Toyota με βρετανικό, αριστοκρατικό στιλ

Η Mitsuoka παρουσίασε την Ryugi Final Edition, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε το 2014. Το ιδιόρρυθμο σεντάν βασίζεται στην Toyota Corolla Axio (ένα μοντέλο που κυκλοφορεί στην Ιαπωνία), αλλά υιοθετεί σχεδίαση εμπνευσμένη από βρετανικές λιμουζίνες της δεκαετίας του ’50, όπως οι Jaguar Mark 2, Bentley S-Type και Rolls-Royce Silver Cloud.

Με μήκος 4,510 μέτρων το Ryugi ξεχωρίζει χάρη στους μεγάλους προβόλους, τη χρωμιωμένη μάσκα, τα στρογγυλά φώτα και τους κλασικούς προφυλακτήρες. Η Final Edition διατίθεται αποκλειστικά σε Black Mica και έχει ειδικό λογότυπο στο πορτμπαγκάζ, που παραπέμπει στο τέλος της παραγωγής. Από τη μεσαία κολόνα και πίσω, ωστόσο, παραμένει ουσιαστικά ένα Corolla, με την καμπίνα να έχει αναβαθμιστεί με δερμάτινες επενδύσεις.

Μηχανικά, διατηρεί τον ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης των 1.500 κυβικών με 102 ίππους, με κίνηση στους εμπρός ή σε όλους τους τροχούς μέσω κιβωτίου CVT, ενώ είναι διαθέσιμη και υβριδική έκδοση για μικρότερη κατανάλωση.

Η παραγωγή περιορίζεται στις 20 μονάδες. Στην Ιαπωνία, η τιμή ξεκινά από περίπου 21.300 ευρώ για τη βενζινοκίνητη έκδοση και φτάνει περίπου τις 24.800 ευρώ για την υβριδική, όταν η απλή Corolla Axio κοστίζει περίπου 10.600 ευρώ. Η διαφορά αντικατοπτρίζει το χειροποίητο αμάξωμα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα.